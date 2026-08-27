Vuelve el calor, pero en septiembre se prevé frío polar y un tren de frentes con tormentas, las Cabañuelas de Jorge Rey coinciden con la AEMET. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser el que nos golpeará de lleno en unos días en los que todo puede ser posible. El tiempo será el que nos hará pensar en determinadas situaciones que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

El experto en el tiempo, Jorge Rey, no duda en coincidir con la AEMET ante una novedad que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. Un giro radical que podría convertirse en un problema para muchos. De tal manera que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un giro radical que podría ser el que hará estar pendientes de un cambio que se traducirá en un septiembre que se prevé frío polar y con un tren de frentes con tormentas significativo.

Vuelve el calor, pero en septiembre se prevé frío polar y un tren de frentes con tormentas

El calor vuelve, pero en septiembre se prevé frío polar y un tren de frentes con tormentas que puede ser esencial. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en breve y que puede ser lo que nos acompañará en estos días en los que parece que llega una situación totalmente nueva. Una situación que puede convertirse en un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es hora de conocer lo que podría pasar en breve, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podría pasar. Con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos darán un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este otoño puede ser mucho más intenso de lo que hubiéramos imaginado, los expertos lanzan una importante advertencia ante lo que nos puede estar esperando en estos días.

Coincide Jorge Rey con la AEMET

Los expertos de la AEMET coinciden con Jorge Rey, lo que tenemos por delante es un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en breve. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos ya saber. Estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo esencial en estos días.

Este vídeo viral de Jorge Rey coincide con una previsión del tiempo que puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza para la AEMET. De momento, estos días parece que tenemos por delante un cambio destacado: «Se espera una tendencia a la estabilización con el alejamiento de la baja. Aun así, se esperan cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste, con precipitaciones débiles en Galicia que podrían extenderse por el Cantábrico y Castilla y León, aunque con tendencia a abrirse claros o a despejar por la tarde. En los litorales mediterráneos, el sudeste y Baleares, podrían darse algunos chubascos débiles; en el oeste de Andalucía y Murcia, se esperan más intensos y con tormentas localmente fuertes. En Canarias, se esperan intervalos de nubes en la vertiente norte de las islas y cielos despejados en la sur.

Se esperan brumas matinales en zonas montañosas del noroeste y calima débil en Baleares y el sudeste.

Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad occidental peninsular y bajarán en los archipiélagos y en el tercio este peninsular, de forma notable en el sudeste. Con este descenso, solo se superarán los 35 grados puntualmente en Mallorca. Las mínimas bajarán prácticamente de forma generalizada, salvo en Canarias y los extremos nordeste y sudeste, donde no se esperan cambios. Las mínimas no bajarán de 20 grados en Baleares».

Las alertas estarán activadas: «Probables tormentas y descenso notable de las temperaturas máximas (de al menos 6 grados) en el sudeste peninsular. Se espera un predominio del viento del oeste en la Península, flojo en general y con intervalos moderados y tendiendo a amainar. Será más intenso en el Cantábrico, en el golfo de Cádiz y en Alborán, donde se espera un poniente moderado con algún intervalo de fuerte de madrugada. Durante el día en el Mediterráneo y Alborán, el viento tendrá dirección variable bajo el régimen de brisas. En Canarias, el alisio será moderado, con algún intervalo fuerte en zonas expuestas». Tocará saber qué es lo que está pasando en estos días en los que el tiempo se convierte en realidad.