Hoy, 30 de agosto de 2026, se espera un panorama cambiante en toda la provincia. Predominarán los cielos poco nubosos, pero a medida que avance el día, las nubes se irán imponiendo, trayendo consigo lluvias débiles en el norte y algunas brumas. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas descenderán en el norte. El viento, inicialmente suave, se intensificará en la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias y ambiente fresco durante la jornada

El cielo se despereza lento sobre Bilbao, mientras la luz del sol comienza a filtrarse a través de las nubes pesadas de la mañana. La posibilidad de chubascos acompaña la jornada, especialmente durante la madrugada y al mediodía, con temperaturas frescas que rondan los 17 grados. La brisa del NO, que sopla a una velocidad moderada, hará que la sensación térmica sea más fresca, con un ambiente cargado que podría incomodar a algunos.

Ya por la tarde, el panorama se tornará más inminente, ya que se espera que la lluvia se intensifique, dejando caer su manto sobre la ciudad hasta bien entrada la noche. Con máximas que alcanzarán los 27 grados pero acompañadas de una humedad alta, la atmósfera se convertirá en un refugio casi tropical. La puesta del sol, a las 20:50, dará paso a una noche oscura y lluviosa, donde la naturaleza recordará su presencia con cada gota.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se han adueñado del cielo, creando una atmósfera de expectación en Baracaldo. La jornada comienza fría y húmeda, con sensaciones térmicas que ponen a prueba los abrigos y las bufandas. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se incrementa y en poco tiempo, el aguacero comenzará a hacerse presente, acompañado por un viento del norte que soplará a 20 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 40 km/h.

Contrario al inicio del día, la tarde promete ser un verdadero desafío para quienes deben salir. El termómetro apenas roza los 26 °C, mientras la humedad alcanza niveles del 95%. Se prevén lluvias intensas en la tarde-noche, por lo que es fundamental no olvidarse del paraguas al salir. Este es un día para abrigarse bien y estar preparado ante cualquier inclemencia.

Guecho: cielo nublado y lluvias inminentes

Este día en Guecho amanece con una sensación térmica mínima de 18 grados, mientras el sol sale a las 07:33. A medida que avanza la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, aunque la probabilidad de lluvia se eleva al 75%, así que es recomendable tener un paraguas a mano. La temperatura alcanzará 22 grados, pero la humedad del 90% hará que el ambiente se sienta pesado.

A medida que nos adentramos en la tarde, el tiempo cambiará drásticamente, ya que las lluvias serán prácticamente ineludibles, con una probabilidad del 100% en la tarde-noche. Las rachas de viento podrán llegar hasta los 35 km/h, acentuando la sensación de fresco con máxima de 25 grados. El día contará con 13 horas y 17 minutos de luz, terminando con una noche lluviosa y una temperatura de 18 grados.

Santurce: cielo nuboso con lluvia por la tarde

La jornada comienza con un tiempo templado y algo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 25 grados. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá similar, aunque se prevé una alta probabilidad de lluvia por la tarde y noche, acompañada por un viento leve que no causará inconvenientes.

Este tiempo es ideal para disfrutar de un paseo matutino o de alguna actividad tranquila, aprovechando el ambiente fresco antes de que las nubes traigan la lluvia. Un buen momento para disfrutar de la ciudad y tomar un respiro en medio de la rutina diaria.

Cielo cubierto con lluvias intensas en Basauri

La jornada en Basauri comienza con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias en las primeras horas, donde las temperaturas se sitúan alrededor de los 16 grados. A medida que avancen las horas, el tiempo irá empeorando y se prevén lluvias intensas por la tarde y noche, alcanzando una máxima de 28 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa adecuada para mantener el calor durante el día, ya que las temperaturas pueden descender en cualquier momento.

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