El día 30 de agosto de 2026 se presenta en toda la provincia de Zaragoza con cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. Aunque al principio habrá un viento flojo, se espera que a mediodía gire hacia el oeste y sur, convirtiéndose en un noroeste moderado al caer la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: calor estival con cielo despejado

El sol se despereza lento por el horizonte zaragozano, prometiendo un día de calidez y estabilidad. Las nubes, esquivas, no auguran lluvia y el aire se siente ligero con una brisa suave que apenas roza los 20 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 35°C en su punto álgido, mientras la humedad hará que el ambiente se sienta poderoso, aunque no asfixiante, permitiendo disfrutar de cada hora de luz hasta que el sol se esconda a las 20:40.

En cambio, ya por la tarde, la calidez abrazará a los zaragozanos con un clima acorde a las altas temperaturas. La sensación térmica podría elevarse incluso hasta los 36°C, haciendo de esta una jornada propicia para actividades al aire libre, siempre que se mantenga la hidratación. La noche, sin embargo, traerá consigo una suave caída de las temperaturas hasta los 22°C, invitando a salir a pasear bajo un cielo despejado y estrellado.

Calatayud: viento fuerte y chubascos a la vista

La jornada en Calatayud comienza con un aire de inquietud, donde las nubes, cargadas de humedad, se deslizan por el cielo, augurando un día que podría alterarse en cualquier momento. A medida que se inician las primeras horas, la temperatura roza los 14 grados, pero el viento, que sopla con fuerza, comienza a imprimir su sello sobre la sensación térmica.

Mientras las horas avanzan, la temperatura ascenderá hasta alcanzar un máximo de 35 grados, aunque la brisa se intensificará, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h. La tarde se presentará marcada por un notable descenso térmico y la posibilidad de chubascos, convirtiendo el día en una esfera de contrastes. Es recomendable no olvidar el paraguas si se planea salir.

Tarazona: jornada cálida y mayormente soleada

El tiempo durante la mañana será agradable, con temperaturas alrededor de 18 grados y un cielo mayormente despejado que podría nublarse ligeramente en la tarde. Las condiciones serán estables, con vientos suaves, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin grandes cambios ni preocupaciones.

Este es un día perfecto para una caminata por los alrededores o para disfrutar de un café al aire libre. La temperatura máxima alcanzará los 33 grados, ofreciendo un ambiente tranquilo y cálido para las actividades diarias que desees realizar.