Llega a Prime Video la película original más taquillera de los últimas 10 años: es perfecta para los fans del cine de terror

Si hay una película de terror que no te puedes perder es Obssesion que se estrenó en nuestras salas de cine en 2025 y que ahora se acaba de incorporar al catálogo de la plataforma de streaming Prime Video. Una película escrita, dirigida y editada por Curry Barker que cuenta la historia de Bear , un joven, un empleado de una tienda de música que compra un juguete que se llama ‘El sauce de los deseos’, que tiene el poder de conceder al que lo compra el deseo que quiera. Bear le pide que Nikki, su amiga de la infancia, se enamore de él, pero ella se obsesiona con él lo que tendrá unas consecuencias aterradoras. Una cinta que cuenta con elementos como el amor obsesivo, escenas de terror que sorprenden a cualquier espectador y un protagonista que no sabe qué hacer para eliminar esta maldición. Obsession es una película que tiene una duración de 108 minutos y que ya sorprende desde el principio de la cinta por su originalidad, su ritmo ágil y la interpretación de sus protagonistas.

La película Obsession ha recaudado a nivel mundial hasta el 21 de agosto 495,6 millones de dólares y, aunque esto parezca poco después de conocer las cifras que lleva La Odisea de Christopher Nolan o Spider-Man: Un nuevo día, para una cinta de terror es un buen resultado. Uno de los puntos fuertes de esta cinta de terror está protagonizada por los actores Michael Johnston e Inde Navarrette y cuenta con secundarios como Cooper Tomlinson, Megan Lawless y Andy Richter. Obsession es una película de terror perfecta para los que disfrutan con este género y para los que quieren vivir nuevas experiencias.

¿De qué trata la película de terror Obsession?

Baron Bailey, al que todos llaman Bear, lleva años enamorado de su amiga Nikki Freeman, pero no se atreve a decírselo. Los dos trabajan en una tienda de música junto a sus amigos Ian y Sarah. Por eso decide comprarle a Nikki un collar pero al final decide comprar un juguete que se llama el Sauce de los Deseos, que, según dicen, concede un deseo a quien lo rompa.

Tiempo después, los dos salen con un grupo de amigos y de nuevo Bear no es capaz de decirle cuando la deja en su casa lo que siente a Nikki. Enfadado decide romper el juego del Sauce de los Deseos y pide el deseo de que Nikki lo ame más que a nadie en el mundo. Lo curioso es que Nikki reaparece de inmediato y le pide quedarse con él inventándose una excusa. Cuando los dos se tienden en la cama de Bear, Nikki le besa, pero de repente se pone a gritar y se aleja de él. Bear no entiende las reacciones de Nikki que no para de sacar los pies del tiesto. Está claro que el deseo que le ha otorgado el juguete no era lo que esperaba.

Pronto Bear se da cuenta de que Nickki está totalmente descontrolada y que lo que ha pedido no se corresponde con lo que ve en ella. Asustado se pone en contacto por teléfono con la empresa que fabrica el juguete del Sauce del Deseo Único y que quiere cancelar su petición, pero le dicen que eso no lo pueden hacer. ¿Logrará Bear que Nikki se calme y siga enamorada de él? ¿Qué tendrá que hacer para que la situación vuelva ser la de antes?

El reparto de esta terrorífica película

Los protagonistas de esta original cinta son los actores Michael Johnston que da vida al personaje de Bear, un empleado de una tienda de músicam e Inde Navarrette como Nikki Freeman, la compañera de trabajo y amiga de la infancia de Bear. También tienen un papel de peso los actores Cooper Tomlinson como Ian, el amigo de Bear y Nikki y Megan Lawless como Sarah Harper, la amiga de la pareja e hija de Carter.

También en el reparto están los actores Andy Richter como Carter Harper, el dueño de la tienda de música y padre de Sarah, Haley Fitzgerald como Viola, una empleada de una tienda mística que vende el Sauce del Deseo Único, Darin Toonder como Harry, un empleado de una tienda mística y Curry Barker como la voz al teléfono, el representante de servicio al cliente de la tienda en la que compró el juguete.

La película de terror Obsession es perfecta para todos los que disfrutan con este complejo género y que sorprende por su original historia y la magnífica interpretación de sus protagonistas los actores Michael Johnston e Inde Navarrette. Prime Video ofrece a sus usuarios otra oportunidad de ver una buena película de terror a la altura de otras que tiene en su catálogo como Háblame (Talk to Me), Longlegs o Smile.