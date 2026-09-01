Salen a la luz las imágenes de la nueva nariz de Lucas, de Andy y Lucas, tras su operación: «Se me cayeron las lágrimas cuando la vi»

Lucas, de Andy y Lucas, ha estrenado una imagen completamente renovada. El cantante ha viajado hasta Turquía para intentar poner solución a los problemas que arrastra en la nariz desde hace años y, para ello, se ha sometido a una nueva intervención quirúrgica con el objetivo de reconstruirla. Tras pasar por quirófano, el programa Y ahora Sonsoles ha mostrado las primeras imágenes del artista después de la operación, las cuales han dejado sorprendidos a propios y extraños.

En las fotografías (tomadas el pasado sábado, 29 de agosto), Lucas aparece todavía en Turquía mientras disfruta de una cena en un restaurante de la zona acompañado por su mujer, María José, quien parece que no se ha separado en ningún momento de su lado. Tal y como recalca el espacio televisivo mencionado, en la escena se puede observar cómo la nariz de Lucas vuelve a tener forma definida. «Apreciamos el puente de cartílago totalmente reconstruido y los dos orificios parejos, aunque todavía lleva las gasas del postoperatorio», señalan.

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Precisamente con motivo de esas gasas, Lucas parece presentar una pequeña incomodidad al estar obligado a respirar por la boca. Además, el tabique reconstruido presenta una forma totalmente recta con la punta ligeramente redondeada, así como las aletas nasales parecen haber recuperado la anchura correspondiente. Una imagen que, sin duda, dista mucho de la que lleva luciendo los últimos años.

Según el programa, las imágenes fueron realizadas justo 12 días después de realizarse la operación, por lo que la nariz todavía está hinchada. Aun así, es llamativo que, aunque la cirugía está reciente, no presenta ningún hematoma facial, algo que deja entrever que la evolución está siguiendo un muy buen camino.

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Tras publicarse las imágenes, la periodista Beatriz Cortázar se ha puesto en contacto con Lucas, quien le ha confesado lo que sintió al ver cómo había quedado su nueva nariz. «Todavía estoy muy inflamado. Evidentemente, me hubiera gustado que no se me hubiera visto mi nueva nariz hasta que pasara un tiempo, pero ¿qué te voy a decir? La prensa os enteráis de todo. Estoy feliz. […] Cuando me volví a ver, me saltaron dos lágrimas porque no me lo podía creer. Me ha caído un ángel del cielo. Estoy muy feliz porque pensé que ya nunca iba a poder recuperar mi físico», explicó, dejando entrever que estaba muy emocionado.

Este martes, 1 de septiembre, Lucas González regresa a Madrid después de dos semanas estando bajo vigilancia de los médicos que llevaron a cabo su operación en Turquía. Será ahora cuando comience una nueva vida en su país natal, donde muy probablemente tendrá que continuar con la recuperación siguiendo muy a raja tabla las recomendaciones médicas.