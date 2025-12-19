Almeyda se rinde al Real Madrid antes de visitar el Bernabéu: «Tienen a los tres mejores del mundo»

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, destacó este viernes, en la víspera de visitar al Real Madrid en la decimoséptima jornada de Liga, que, en su opinión, los blancos tienen «a los tres mejores jugadores mejores del mundo; Vinicius, Mbappé y Bellingham».

El preparador sevillista, en la comparecencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva del club hispalense, aseguró que no sabe «qué medicina hay para pararlos, porque resuelven, son los mejores y están en la élite constantemente», en alusión al francés Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y el brasileño Vinicius.

Almeyda señaló que para ganar en el Bernabéu deben hacer lo que el Sevilla no hace «desde 2009», en referencia a que fue en diciembre de 2008 cuando llegó el último triunfo de la formación andaluza en el feudo de los madridistas, por lo que auguró un partido «sumamente difícil».

«Lamentablemente, quedamos eliminados en la Copa. Queríamos seguir, eso te da confianza, pelear por otro frente e ilusionarte. Estuvimos cerca y no pudimos dar ese paso para ganar. No podemos estar llorando por los rincones. Duele porque no se pudo, pero nos enfocamos en este partido, que es una final para nosotros como todos los que jugamos», argumentó.

El argentino fue preguntado por su etapa como jugador del Sevilla y la oferta que pudo recibir para serlo del Real Madrid, y explicó que eran entonces un grupo de jugadores jóvenes que salían de River Plate y que tenían la oportunidad de «dar el salto a Europa».

«En ese momento, hay clubes que se interesan y el primero que lo hace es el Sevilla. Mi representante era Franchi, que había vivido en Sevilla con Maradona. Luego el Madrid igualó, pero le di mi palabra al Sevilla. Vine y no me fue bien, pero fue eso», subrayó.

También fue preguntado por la situación que atraviesa el Real Madrid y que su entrenador, Xabi Alonso, esté cuestionado: «¿Cómo hablo de su situación cuando van segundos? Depende de cada uno y no estoy para hablar de otros».

«Siempre voy a defender a un colega, da igual en el banquillo que esté sentado. Da igual que sea en Tercera. Estoy del lado de los entrenadores. En este caso la persona es correcta, le ha dado mucho al Real Madrid», subrayó Almeyda sobre el técnico vasco.

Almeyda, que afronta en el Bernabéu el último partido del Sevilla en 2025, aseguró que su deseo para el nuevo año es que exista «un mundo diferente, en salud, en ser más cordiales, en ponerse en el lugar del otro. El deseo va por ese lado». «Luego, en el trabajo, uno desea lo mejor. Soy agradecido por tener trabajo, por conocer a personas de todos lados, porque eso me enriquece como ser humano», afirmó.