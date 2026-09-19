Denzel Washington (71), actor: «El momento de preocuparse por volar es cuando estás en el suelo. Cuando estás en el aire, es demasiado tarde»

Pocas estrellas en la industria han hecho tanto por la siguiente generación de intérpretes como Denzel Washington. Sobre todo en esa comunidad de actores afroamericanos que no lo han tenido nada sencillo en lo que a la representación racial se refiere. Esto es algo palpable cuando se le pregunta a los jóvenes por el dos veces ganador del premio de la Academia o, como cuando el fallecido Chadwick Boseman reveló que él había sido uno de los beneficiados de la prestigiosa beca de actuación sufragada por Washington, asegurando que sin el protagonista de El fuego de la venganza no existiría una película de Black Panther. Por eso, fuera de su excelsa carrera, sus consejos son escuchados y apuntados, como quien apunta una guía vital que sirve tanto para la propia vida como para una carrera profesional en el audiovisual.

La frase que traemos hoy cumple este 2026 casi un cuarto de siglo, mientras promocionaba Antwone Fisher (2002), su debut como director. En una publicación de una revista, recogida por Deadline, Washington utilizó una analogía de altos vuelos para explicar la confianza genuina que los actores deben tener sobre los cineastas:

«El momento de preocuparse por volar es cuando estás en el suelo. Cuando estás en el aire, es demasiado tarde».

Para Denzel Washington, el director es «el piloto del avión»

La idea o metáfora de Denzel Washington no se remite únicamente a la primera vez que la dijo en una entrevista para Playboy. El neoyorquino lo repitió para IndieWire en la promoción de American Gangster (2007) y con todo el sentido del mundo en la posterior campaña de marketing de El vuelo (2012) de Robert Zemeckis.

En aquella entrevista de The New York Times, los periodistas le preguntaron si, al ser también director, no le costaba morderse la lengua a la hora de obedecer las órdenes de otros realizadores. Washington repitió una vez más la reflexión y añadió que cuando iba a rodar una escena, luego no podía estar «fuera de sí mismo» criticando. La última vez que usó la comparación fue en 2014, mostrando su apoyo total al cineasta Antoine Fuqua con The Equalizer.

La sentencia tiene mucho que ver con algunas de las nociones que la estrella ha replicado en su vida, defendiendo conceptos como la responsabilidad de las elecciones y la confianza de vivir sin miedo. Por lo que, si no confías en el piloto (director), no deberías subirte al avión (película, serie o proyecto).

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