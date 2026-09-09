El dardo de Alba Carrillo a Feliciano López y a Sandra Gago: «¿Estás logrando mantener la bragueta cerrada con tu mujer?»

Alba Carrillo vuelve a hablar sin filtros de su pasado sentimental y, en esta ocasión, el protagonista de sus declaraciones ha sido su ex marido, el tenista Feliciano López. La modelo y colaboradora no ha escatimado en ironía al recordar su matrimonio con el ex tenista, al que asegura que le encantaría entrevistar algún día pese a que, según sus propias palabras, la tiene bloqueada.

Carrillo ha reconocido que una de las cuestiones que más le dolieron durante sus relaciones fue sentir que intelectualmente estaba por encima de sus parejas. «Me ha costado ser pareja de porque yo era mucho más brillante que mis parejas», ha asegurado. Una reflexión que ha ido acompañada de una confesión especialmente contundente sobre Feliciano: «Decía, pero si este chaval está hablando porque yo le he dicho lo que tenía que decir en casa».

La colaboradora también ha imaginado cómo sería sentarse frente a su ex marido para hacerle una entrevista. Aunque reconoce que actualmente no puede acceder a él, tiene claro que tendría numerosas preguntas que hacerle. Entre ellas, algunas relacionadas con su actual responsabilidad al frente de la Caja Mágica y su vinculación con el mundo del tenis.

«Me tiene bloqueada, no sé por qué no puedo acceder a él. Pero le preguntaría cómo está siendo capaz de gestionar la Caja Mágica», ha comentado. Eso sí, la entrevista no se quedaría precisamente en cuestiones profesionales. Carrillo ha asegurado que también le preguntaría por su vida personal y ha lanzado una de sus pullas más provocadoras: «¿Estás logrando mantener la bragueta cerrada con tu actual mujer?».

La modelo ha defendido que, pese a la dureza de sus palabras, afrontaría ese hipotético encuentro «con cariño y con respeto». Sin embargo, tampoco ha desaprovechado la ocasión para cuestionar la capacidad de su ex marido para mantener una conversación a la altura de sus expectativas. «Su locuacidad es la misma que el pez que tengo yo en mi pecera», ha sentenciado entre risas.

Carrillo también ha echado la vista atrás para explicar qué vio en Feliciano López cuando decidió casarse con él. Su respuesta ha vuelto a generar titulares: «Cuando estaba con él, estaba que se rompía. Ahora está un poco dejadillo, el pobre». Y ha rematado con otra frase demoledora: «Ahora ya se ha igualado su capacidad intelectual con su físico».

Pese a sus críticas hacia Feliciano, Alba ha querido diferenciarlo de otras parejas de su pasado. En especial, ha tenido palabras muy positivas para Fonsi Nieto, padre de su hijo, a quien define como «un tío estupendo». Carrillo destaca que ambos mantienen una relación basada en la confianza y en el bienestar de su hijo: «Vamos todos los dos a una y confía mucho en mi criterio y está muy orgulloso de mí, me lo dice».

Unas declaraciones que vuelven a demostrar que Alba Carrillo no tiene intención de guardarse sus opiniones y que su historia con Feliciano López continúa siendo uno de los capítulos de su vida que más juego mediático genera.