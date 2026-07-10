Lamine Yamal se lleva el MVP del partido contra Bélgica tras otro día en el que no marcó ni asistió

Lamine Yamal volvió a ganar un MVP en este Mundial tras un partido en el que no marcó, no asistió y tampoco fue el mejor jugador español sobre el terreno de juego. Ya pasó ante Austria y volvió a pasar este viernes en la victoria de la Selección española contra Bélgica que le dio el pase a las semifinales del Mundial.

España ganó a Bélgica y ya es semifinalista del Mundial por segunda vez en su historia. Un gol de Fabián adelantó a la Selección española a la media hora de juego, pero los belgas empataron antes del descanso. Mikel Merino volvió a ser héroe nacional con un gol salvador en el minuto 88.

No hizo mal partido Lamine Yamal, aunque no estuvo nada fino. No pareció el mejor, con protagonismo sobre todo de Merino al final, pero las estadísticas volvieron a reflejar que el MVP del partido era él.

Yamal realizó un 83% de pases preciosos, un 86% de pases en campo rival y un 100% de pases largos acertados. Probó seis disparos, realizó dos a portería, le bloquearon otros dos y entró una vez en fuera de juego. También realizó 80 toques, falló solamente cinco, completó cuatro de ocho regates, recibió cuatro faltas y perdió 23 posesiones. También recuperó cuatro balones.

«Se le ha metido en la mente lo del gol a todo el mundo y la Eurocopa la ganamos metiendo un gol solo. Sólo metí un gol y ahora llevo uno», sentenció Lamine, que tiene razón. Su golazo ante Francia fue decisivo en semifinales. «Muy felices por poder estar en semifinales otra vez. Llevamos muchos días aquí y queremos llegar a la final», añadió en zona mixta ante los medios de comunicación.

«España-Francia en semifinales. Hemos venido para jugar estos partidos importantes y ganarlos. Ahora a descansar y pensar en ello. Obviamente quería marcar para ayudar al equipo, pero no salgo al campo pensando en eso. Si ganamos el Mundial, nadie se va a acordar de cuántos goles he metido o dejado de meter. Todos estaremos contentos. Es lo único que quiero. Si me dan el MVP mejor, pero quiero que el equipo gane», aseguró.