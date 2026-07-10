La FIFA impide a España guardar luto por las víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería)

España quería jugar también por Almería. La Real Federación Española de Fútbol trasladó a la FIFA su intención de rendir homenaje a las víctimas del devastador incendio que ha dejado 12 fallecidos y 19 desaparecidos hasta el momento. La idea era que los internacionales de Luis de la Fuente lucieran un brazalete negro y que, antes del encuentro de cuartos de final frente a Bélgica, se guardara un minuto de silencio. Sin embargo, ninguna de las dos peticiones ha recibido el visto bueno del organismo que preside el fútbol mundial.

Desde la Federación explican que la solicitud se realizó, pero que la FIFA mantiene un protocolo muy estricto para este tipo de homenajes. Las peticiones deben tramitarse con suficiente margen y requieren una autorización expresa del organismo internacional. En la mayoría de los casos, únicamente se conceden cuando se trata de tragedias de enorme impacto nacional, grandes catástrofes naturales o el fallecimiento de personalidades de relevancia histórica para el fútbol mundial. En este caso, la respuesta fue negativa.

No es la primera vez que la FIFA adopta esta postura durante el Mundial. La propia Federación Francesa vivió una situación muy similar hace apenas unas semanas. Tras el fallecimiento de la madre de Didier Deschamps durante la fase de grupos, Francia solicitó que sus futbolistas pudieran disputar el siguiente encuentro con un brazalete negro en señal de duelo hacia su seleccionador. La petición fue rechazada por el máximo organismo del fútbol internacional, que decidió aplicar el reglamento sin hacer excepciones.

También hubo confusión con el minuto de silencio. La Federación Francesa llegó a comunicar que se guardaría antes del partido, pero poco después tuvo que rectificar al recibir la aclaración de la FIFA. El homenaje que figuraba en el protocolo no estaba relacionado con Deschamps, sino con las víctimas del terremoto de Venezuela, una tragedia de alcance internacional que sí recibió el respaldo oficial del organismo.

La negativa de la FIFA impedirá que España pueda realizar un homenaje visible sobre el césped del SoFi Stadium. Aun así, el recuerdo a las víctimas del incendio de Almería estará muy presente dentro de la expedición española, que desde el primer momento quiso mostrar su cercanía con las familias afectadas. La selección de Luis de la Fuente saltará al terreno de juego pensando en un billete para las semifinales del Mundial, pero también con el deseo de dedicar una victoria a quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.