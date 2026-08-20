El Barcelona hace oficial el fichaje de Joao Cancelo

Joao Cancelo ya es oficialmente nuevo jugador del Barcelona. Era una cosa que se sabía, pero que todavía no se había oficializado. Ahora ya lo es. El lateral portugués vuelve al conjunto azulgrana por tercera vez, ya que estuvo cedido en 2023, también cedido la pasada temporada y ahora ya contratado a todos los efectos tras lograr la carta de libertad del Al Hilal, el equipo de Arabia Saudí con el que rescindió contrato.

«João Cancelo y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para la incorporación del futbolista portugués. El lateral llega con la carta de libertad y firma como culer hasta el 30 de junio de 2029», informa el Barcelona en un comunicado oficial.

Desde el lunes en Barcelona, Cancelo esperaba la oficialidad del fichaje. La idea era que fuera antes de este miércoles, para que el portugués pudiera ser presentado en el Trofeo Joan Gamper. No fue así. Cancelo vio el encuentro desde la grada. «Estoy donde quiero estar», dijo hace unos días. «El amor por el Barça es el mismo y estoy muy feliz», expresa ahora el portugués.

«La verdad es que fueron dos semanas difíciles, pero tenía en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme allí un año y no jugar», ha comentado Joao Cancelo en su presentación como jugador culé. Como siempre, como vuelve a pasar en Barcelona, la obsesión es la Champions: «Un club como el Barça tiene que estar preparado para ganar todo. Vamos detrás de esta Champions. Tenemos un equipo fuerte que entrena todos los días, en el que los que tienen experiencia ayudan a los más jóvenes. Vamos a darlo todo para hacer posible esa Champions».

Cancelo ha firmado hasta 2029 por el Barcelona, en el que será su primer contrato con el club azulgrana. Las otras dos veces fueron cesiones. El portugués militaba en el Al-Hilal de Arabia, que lo cedió al Barça en enero de este año. Fue clave en el último tramo de temporada, ganando la Liga con los culés.