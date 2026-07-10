Rudi García, el seleccionador ‘español’ que ha espoleado a Bélgica

«Si mis abuelos no hubieran escapado de la Guerra Civil, yo sería español», desveló el seleccionador de Bélgica en un buen castellano. Los orígenes de Rudi García (Nemours, 1964) apuntan a España, concretamente a Almería. De Garrucha era su abuelo paterno y materno y de Mojácar su abuela materna. Rudi García nació en París después de que sus abuelos emigraran a Francia tras la Guerra Civil española.

El hoy seleccionado belga nunca ha renegado de sus raíces, de hecho, el propio Rudi García veraneaba en Almería durante su infancia y adolescencia e incluso tiene un vídeo cantando el Porompompero de Manolo Escobar. ¿Existe algo más español que eso? En Francia tuvo una carrera corta como jugador y no tardó en dar el salto a los banquillos. En 2011 alcanzó la que todavía es su mayor y mejor cima, el doblete con el Lille.

Ganó Liga y Copa francesa y pulió a Eden Hazard. En la Roma rozó el Scudetto en dos ocasiones y llevó al Olympique de Marsella a la final de la Europa League. Posteriormente, pasó por Lyon, Nápoles y Al Nassr con más pena que gloria. Al banquillo de Bélgica llegó en 2025. Consiguió la clasificación al Mundial con solvencia y en Estados Unidos va de menos a más. Ha espoleado a una selección que siempre ha tenido más expectativas que realidades.

Bélgica ha ganado partidos por más inercia que juego. Hasta que en octavos de final, ante la anfitriona Estados Unidos, dejó a De Bruyne sin disputar ningún minuto y su equipo entonó la mejor sinfonía. Decisión por la que ha recibido duras críticas. De Bruyne es, a sus 35 años, un estandarte para el fútbol belga cuya generación de oro tiene la última oportunidad para colmar las expectativas. O mejor dicho, los supervivientes de la generación de oro.

Sin tocar metal se fueron los Hazard, Kompany, Mertens, Alderweireld, Fellaini, Vertonghen, Carrasco… Hoy día queda un puñado de supervivientes, los últimos de Bélgica. Se cuentan con los dedos de una mano. Courtois, Meunier, Witsel, De Bruyne y Lukaku. Tienen ante España la última oportunidad para seguir buscando el trofeo que ansían.

De menos a más en el torneo, Bélgica ya está en cuartos, lo que se traduce como la segunda mejor actuación de su historia en un Mundial. Este viernes buscan las semifinales ante España. Ahí espera la poderosa Francia. «Estamos enfrentándonos a una selección más fuerte que nosotros, pero vamos a defendernos con alma, vida y corazón para seguir adelante», dice Rudi García. Los últimos de Bélgica, contra España y contra el paso del tiempo.