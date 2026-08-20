Luto en el fútbol zaragozano por la muerte del joven Djedy Sidibe

El fútbol zaragozano se encuentra de luto tras la muerte de Djedy Sidibe, joven jugador del Zaragoza Galaxy que perdió la vida en el grave accidente de tráfico ocurrido este lunes en la N-122, entre las localidades de Bulbuente y Maleján, en el término municipal de Borja. El siniestro se produjo alrededor de las 9:40 horas, cuando un turismo y un camión chocaron frontalmente, provocando la muerte de cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años y dejando a un quinto ocupante herido de gravedad. Todos ellos eran vecinos de Zaragoza y regresaban de pasar el fin de semana en Salduero, en Soria.

Entre las víctimas se encontraba Djedy Sidibe, nacido en 2006 y de origen maliense, que formaba parte del Zaragoza Galaxy. La noticia ha causado una enorme conmoción dentro del club, que ha querido despedir públicamente a uno de sus jugadores con un mensaje cargado de tristeza. «Para nosotros, Djedy no era solamente un jugador. Era un amigo y, sobre todo, una gran persona», señaló la entidad en sus redes sociales después de conocer el fallecimiento. El club reconoció sentirse «completamente devastado y sin palabras» ante una tragedia que ha golpeado de lleno al vestuario.

El Zaragoza Galaxy destaca especialmente la personalidad de Sidibe y el recuerdo que deja entre sus compañeros y personas cercanas. El fútbol queda en un segundo plano ante la pérdida de un joven de apenas 20 años cuya vida se vio truncada de forma repentina cuando todavía tenía por delante muchos años para seguir creciendo tanto en el deporte como en su vida personal.

Un accidente trágico

Todos los jóvenes pertenecían a la Escuela de Liderazgo de YMCA y llevaban años relacionados con diferentes programas de la organización, desde actividades escolares y de ocio hasta campamentos y colonias. Después de alcanzar la mayoría de edad, varios de ellos habían decidido continuar vinculados como voluntarios para ayudar a otros jóvenes que comenzaban el mismo camino que ellos habían recorrido durante su infancia y adolescencia. El viaje de regreso a Zaragoza después de visitar a compañeros de YMCA en una colonia de verano terminó, sin embargo, de la peor manera posible.

El fallecimiento de Djedy Sidibe deja así un profundo vacío en el fútbol zaragozano y entre todos aquellos que compartieron vestuario con él. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de la colisión, el recuerdo del jugador permanecerá ligado a las palabras con las que su club ha querido despedirlo, no solo como futbolista, sino como ese amigo y esa gran persona que era según sus allegados.