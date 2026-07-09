Dónde ver en España en pantallas gigantes el partido de la Selección contra Bélgica en el Mundial 2026

La selección española afronta este viernes 10 de julio uno de los encuentros más importantes del Mundial 2026. Después de superar a Portugal en los octavos de final, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente se medirá a Bélgica por un puesto en las semifinales en un partido que comenzará a las 21:00 horas en el Estadio de Los Ángeles.

La expectación generada por el combinado nacional ha llevado a numerosas ciudades españolas a habilitar espacios para seguir el encuentro en directo a través de pantallas gigantes. Desde Madrid hasta Vigo, pasando por Zaragoza, Santiago de Compostela o Las Palmas de Gran Canaria, entre otras, miles de aficionados podrán reunirse para vivir el choque en un ambiente colectivo.

En qué ciudades hay pantallas gigantes para ver a España en el Mundial 2026

El España-Bélgica podrá seguirse en pantallas gigantes repartidas por distintos puntos de España. Madrid será el principal epicentro de la afición, aunque no será la única ciudad que ofrecerá espacios públicos para disfrutar del encuentro.

En Galicia, Vigo contará con dos ubicaciones diferentes. A la pantalla ya prevista en el Auditorio de Castrelos se unirá otra instalada por la Diputación de Pontevedra en la Praza da Estrela. Esta segunda ubicación recupera una experiencia similar a la vivida durante la final de la Eurocopa de 2024 y permitirá ampliar la capacidad para que más aficionados puedan seguir el partido.

También en Galicia, Santiago de Compostela volverá a reunir a los seguidores de la selección en el parque de As Cancelas, emplazamiento elegido tras la buena acogida registrada en el encuentro frente a Portugal. Además, el Albergue Monte do Gozo también retransmitirá el choque en pantalla gigante.

En Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza trasladará la retransmisión a la Plaza del Pilar. El consistorio habilitará además un operativo especial con servicios y animación previa.

En Canarias, Las Palmas de Gran Canaria instalará una pantalla gigante en la plaza Don Benito, en el barrio de Schamann. Antes del inicio del partido también se desarrollará una actividad cultural organizada por el Ayuntamiento para los asistentes.

Dónde ver a la selección española contra Bélgica en Madrid

Madrid volverá a convertirse en el principal punto de encuentro para los seguidores de la selección española. La gran novedad para los cuartos de final será la instalación de dos nuevas pantallas gigantes en Puente del Rey, dentro del entorno de Madrid Río. Estas se sumarán a la ya existente en la Plaza de Colón, convertida durante el torneo en la denominada «Plaza Selección».

Las nuevas pantallas estarán situadas en la parte central del puente, una distribución diseñada para mejorar la visibilidad desde distintos puntos y evitar la concentración de público en un único espacio. La organización habilitará zonas principales frente a cada pantalla y otras áreas laterales para quienes prefieran seguir el partido desde una mayor distancia.

El acceso al recinto estará abierto varias horas antes del comienzo del encuentro con el objetivo de facilitar una entrada escalonada y reducir posibles aglomeraciones. Además, se reforzarán los dispositivos de seguridad y emergencias para garantizar el correcto desarrollo del evento.

Junto a estos espacios públicos, Madrid contará igualmente con otras alternativas privadas para seguir el partido, entre ellas Rita’s Mirador, Oasiz Madrid u Operación Mundial en Autocines Madrid.

La selección española en Barcelona: dónde ver el España – Bélgica del Mundial

A diferencia de otras ciudades españolas, Barcelona no contará con una pantalla gigante pública para seguir el partido de cuartos de final entre España y Bélgica.

El Ayuntamiento ha avanzado que su intención es instalar una pantalla únicamente para la final del Mundial, independientemente de qué selecciones disputen ese encuentro. Aunque todavía no se ha confirmado la ubicación definitiva, el consistorio prevé reunir entre 3.000 y 6.000 espectadores, siguiendo el modelo utilizado en otras grandes citas deportivas. Mientras tanto, los aficionados barceloneses que quieran vivir el partido acompañados deberán recurrir a establecimientos privados.