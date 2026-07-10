España jugará unas semifinales por segunda vez en su historia

El sueño continúa. España ya está entre las cuatro mejores selecciones del planeta y, desde este viernes, sabe que el último obstáculo antes de la gran final será Francia, contra la que se enfrentará el martes 14 de julio en Dallas a las 21:00 hora en la España peninsular. La selección de Luis de la Fuente volvió a demostrar que nunca deja de creer y derrotó a Bélgica por 2-1 gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 88. Otra vez el centrocampista apareció cuando el partido agonizaba para evitar la prórroga y colocar a la selección a un solo paso de pelear por la tercera estrella.

No fue un camino sencillo. España dominó buena parte del encuentro y encontró premio en la primera mitad gracias a Fabián Ruiz, que aprovechó un rechace de Courtois para abrir el marcador. Sin embargo, Bélgica reaccionó antes del descanso con un cabezazo de Charles De Ketelaere que, además de igualar el encuentro, puso fin a la histórica racha de imbatibilidad de Unai Simón en los Mundiales.

Ya en la segunda parte, Courtois sostuvo durante muchos minutos a los Diablos Rojos hasta que una lesión muscular le obligó a abandonar el terreno de juego entre lágrimas. Cuando todo apuntaba a la prórroga, Luis de la Fuente volvió a acertar con los cambios y Mikel Merino cazó un balón suelto para firmar el definitivo 2-1 y desatar la locura española.

Ahora espera Francia. Los de Didier Deschamps sellaron su clasificación tras imponerse por 2-0 a Marruecos en un partido que resolvieron en la segunda mitad con los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Bono sostuvo durante muchos minutos a la selección marroquí, incluso deteniendo un penalti al delantero del Real Madrid, pero el talento francés terminó imponiéndose para certificar una nueva presencia en unas semifinales mundialistas.

Una rivalidad con cuentas pendientes

El cruce entre España y Francia promete emociones fuertes. Será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una fase final de un gran torneo en apenas dos años, después de que la selección de Luis de la Fuente remontara en las semifinales de la Eurocopa 2024 con los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo camino del título continental. Sin embargo, la historia también recuerda viejas heridas.

Francia eliminó a España en el único precedente entre ambas en un Mundial absoluto, el 3-1 de los octavos de final de Alemania 2006 con el que la generación de Zidane puso fin al sueño del equipo de Luis Aragonés. También derrotó a la selección en la final de la Eurocopa de 1984, en los cuartos de la Eurocopa de 2000 y en la final de la Nations League de 2021.

España quiere seguir cambiando esa historia. Llega lanzada, con la confianza de un grupo que ha hecho de la unión su mayor fortaleza y con la sensación de que todavía tiene margen para crecer. Francia aparece como el último gran gigante antes de la final, pero esta selección ya ha demostrado durante todo el Mundial que no entiende de nombres, sino de fútbol. Dallas decidirá quién sigue soñando con levantar la Copa del Mundo.