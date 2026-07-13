Pedro Porro: «No tenemos nada que envidiarle a Francia»

En Dallas ya no hay espacio para las dudas. España está a un paso de la final del Mundial y uno de los futbolistas que mejor representa el momento que atraviesa la Selección es Pedro Porro (Don Benito, 1999). El lateral, convertido en una pieza importante para Luis de la Fuente después de superar momentos complicados con la camiseta de la selección española, atiende a OKDIARIO con la tranquilidad de quien sabe que el trabajo le ha llevado hasta aquí. En la concentración española, a escasas horas de la semifinal frente a Francia, el extremeño transmite confianza, reivindica la unión del vestuario y deja claro que España no tiene nada que temer.

Pregunta: Empiezo fuerte. Le voy a decir una serie de nombres: Olise, Doué, Dembélé, Mbappé… ¿Me tiene que tranquilizar?

Respuesta: Sí, bueno, sabemos que es una selección con grandes jugadores que vienen haciendo las cosas muy bien en este Mundial. Pero nosotros tampoco tenemos nada que envidiarles. Intentaremos contrarrestar a esos jugadores y a la selección en general, pero sobre todo tenemos que enfocarnos en nosotros.

P: ¿Cómo están?

R: Bien, muy bien. Recuperándonos del anterior partido, que todos sabemos que fue muy duro porque nadie regala nada. Ahora toca centrarnos ya en la semifinal.

P: Una de las claves pasa por esconderle la pelota a Francia y estar muy pendientes de cuando la pierdan para que no les pillen.

R: Sí, por supuesto. Somos una selección que viene haciendo las cosas muy bien y creo que este partido se decidirá por detalles. Estos encuentros se juegan con el alma y con el corazón. Intentaremos dar lo mejor para conseguir el objetivo.

P: ¿Qué les diría a los que han dudado y siguen dudando de España? Habla con mucha gente y parece que les mandan al matadero.

R: Son ruidos de fuera y nos tienen que dar igual. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que debemos hacer dentro del campo. Luego, fuera, que hablen. También sabemos que hay muchísima gente apoyándonos. Hemos visto vídeos de cómo está España y eso nos da un plus.

P: Entonces, ¿por qué va a ganar España a Francia?

R: Porque tenemos que hacer muy bien muchas cosas durante el partido y porque tenemos muchísima confianza en nosotros. Venimos haciendo las cosas muy bien. Si no recuerdo mal llevamos 36 partidos invictos y eso también significa que el trabajo se está haciendo bien. Va a ser un partido de tú a tú, como la semifinal de la Nations League o el encuentro de la Eurocopa, pero cada partido es diferente. Hay que prepararlo de la mejor manera posible y ojalá podamos ganar.

P: A cualquier español le pregunta el once y dice: Unai Simón, Pedro Porro…

R: Es un orgullo grandísimo. Si me toca jugar, estaré preparado al cien por cien. Ese es mi trabajo: estar concentrado y listo para cuando el míster me necesite.

P: Habla muy bien de Marcos Llorente, pero al final compiten por el mismo puesto. ¿Cómo se gestiona?

R: Hay competencia, pero es una competencia muy sana. Cuando le tocó jugar a Marcos contra Cabo Verde y Uruguay, fui el primero en saltar del banquillo para abrazarle cuando dio aquella asistencia. Al final todos jugamos para España. Marcos es un gran jugador y una gran persona. Cuando me toca a mí me apoya y cuando le toca a él hago lo mismo. Aquí somos una familia.

P: ¿Cómo es tener a Lamine Yamal por delante?

R: Muy importante. Es un futbolista que nos aporta muchísimo. Cuando tienes un jugador de sus características delante, simplemente tienes que estar concentrado en lo que él necesita y en hacer bien tu trabajo.

P: Todos esperamos que su gran partido llegue contra Francia.

R: Creo que ha estado bien dentro de lo que cabe después de la lesión. Yo he tenido lesiones de ese tipo y, aunque físicamente estés bien, mentalmente todavía tienes ese miedo. Es un proceso que necesita partidos. En los dos o tres últimos ya le estoy viendo cosas de él y eso es una alegría para todos. Ojalá sea su partido, porque el martes es una final anticipada y esperamos que esté bien él y todo el equipo.

P: Le ha costado mucho sentirse pleno con España.

R: Muchísimo. Fue un momento muy duro. Pero nunca dejé de creer en mí. Todo llega con trabajo y confianza. Siempre pensé que podía hacerlo bien aquí. Además, sabía que tenía la confianza del míster. Hay cosas que no puedes controlar. Solo puedes centrarte en trabajar y ahora mismo soy muy feliz.

P: El día que fue titular en Atlanta nos encontramos con su familia y la emoción era enorme. ¿Qué representa para usted?

R: Mi familia es una parte muy importante de mí. Todo el trabajo que hacen es para verme feliz. Hacen muchísimos esfuerzos para acompañarme, viajan constantemente desde España hasta Inglaterra cuando lo necesito. Tanto mi familia como la de mi mujer son fundamentales para que yo pueda rendir al máximo nivel.

P: Su abuelo le ha pedido que le lleve la Copa del Mundo.

R: Ojalá el problema sea ese. Hoy precisamente le voy a llamar porque es su cumpleaños para felicitarle y esperemos que no me meta mucha tabarra.