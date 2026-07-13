Argentina jugará con su segunda camiseta ante Inglaterra para reeditar el famoso partido de 1986

Argentina afronta con ganas y morbo el enfrentarse a Inglaterra en las semifinales del Mundial. Con el objetivo de jugar su segunda final y ser bicampeón, la albiceleste lucirá su segunda equipación para el partido de este miércoles como guiño, luciendo los mismos colores que vistió en sus victorias contra ellos en 1986 y 1998. Una decisión fruto de la superstición para clasificarse a la final de este domingo.

Tanto en la Copa del Mundo en México como en Francia, la selección argentina lució la camiseta azul y las dos acabaron con final feliz para ellos. De esta forma quieren evitar lo ocurrido en el Mundial 1966 y 2002, donde jugó con la celeste y blanca y perdió en ambas. Un reencuentro 24 años después que cobra más tensión por ser la primera vez que ocurre en semifinales. Un duelo entre dos países enfrentados por la Guerra de Malvinas en 1982, lo cual originó una rivalidad que trasciende más allá de lo deportivo.

Argentina se aferra al pasado

En la mente de los fanáticos del fútbol está el partido de 1986, cuatro años después del conflicto político, y que terminó 2-1 con un doblete de Maradona, donde quedó grabada la famosa ‘Mano de Dios’ después de utilizar esa parte del cuerpo para marcar uno de sus goles ante los ingleses. Luego ya, en Francia 1998, Argentina volvió a ganar en la tanda de penaltis por 4-3 después de un gol épico de Zanetti antes de acabar el partido. Dos partidos con un mismo patrón: jugaron con la segunda equipación donde el azul primaba.

Una pura coincidencia a la que Argentina pretende agarrarse para soñar después de un Mundial complicado en el que ha pasado por serios problemas en su camino para llegar a semifinales. Ante Egipto y Suiza sufrió, pero la garra de los últimos minutos le ha servido para estar entre las cuatro mejores selecciones del campeonato. Esta vez le toca un hueso duro como Inglaterra y se aferran a la camiseta para añadir un pequeño factor suerte.