La actuación del descanso de la final del Mundial 2026: todos los artistas que cantarán en el intermedio

El mayor espectáculo del Mundial 2026 no solo se jugará sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva York. Mientras España y Argentina se disputan el título más importante del fútbol, la FIFA ha preparado un descanso al más puro estilo de la Super Bowl, con un cartel de artistas de primer nivel que promete reunir a cientos de millones de espectadores frente al televisor. Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Post Malone, Laura Pausini y Jennifer Hudson serán algunos de los grandes protagonistas de una noche histórica que convertirá el medio tiempo en un auténtico espectáculo global.

Todos los artistas que actuarán en el descanso del Mundial 2026

Justin Bieber vuelve a los escenarios en el Mundial 2026

Todas las miradas estarán puestas en Justin Bieber. El cantante canadiense es uno de los artistas más esperados del espectáculo y su actuación supone uno de los regresos más comentados de los últimos meses. El marido de Hailey Bieber llevaba tiempo alejado de los grandes escenarios y sorprendió recientemente con una actuación muy peculiar en Coachella, donde interpretó algunos de sus temas acompañado por un ordenador, antiguos vídeos de YouTube y un micrófono, en una puesta en escena que muchos compararon con un karaoke.

Ahora tendrá la oportunidad de volver a actuar ante cientos de millones de espectadores en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Aunque todavía no ha trascendido el repertorio, la expectación por conocer qué canciones interpretará es máxima.

Coldplay, el cerebro del espectáculo del descanso

Aunque no actuarán durante el medio tiempo, Coldplay tendrá un papel decisivo en la final del Mundial 2026. La banda británica, liderada por Chris Martin, ha colaborado con la FIFA y la organización del torneo en la dirección creativa del espectáculo, participando en la planificación artística y en la selección de algunos de los artistas invitados.

El objetivo es claro: transformar el descanso de la final en un evento de alcance mundial inspirado en el exitoso formato de la Super Bowl, combinando música, efectos visuales y una producción nunca antes vista en un Mundial.

Shakira vuelve a poner banda sonora al Mundial

Si hay una artista ligada a la historia reciente de los Mundiales, esa es Shakira. Después de convertir Waka Waka (This Time for Africa) en uno de los himnos más recordados del deporte y de repetir éxito con La La La (Brazil 2014), la colombiana regresa con Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026.

Su actuación es una de las más esperadas de la noche y supondrá un nuevo capítulo en la estrecha relación que mantiene con la competición futbolística más importante del mundo.

Madonna regresa a un gran evento deportivo

La denominada «reina del pop» también será una de las grandes protagonistas del espectáculo. Madonna vuelve a un escenario deportivo de primer nivel después de haber protagonizado el recordado descanso de la Super Bowl de 2012.

Su actuación combinará algunos de los mayores éxitos de su carrera con un gran despliegue visual y un marcado componente solidario, ya que servirá para impulsar el Fondo FIFA Global Citizen para la Educación, una iniciativa destinada a recaudar fondos para facilitar el acceso a la educación y al fútbol infantil en todo el mundo.

BTS lleva el fenómeno del k-pop a la final

La presencia de BTS confirma el carácter internacional que la FIFA quiere dar al espectáculo. El grupo surcoreano, formado en Seúl en 2013, revolucionó la industria musical cuando conquistó el mercado occidental y se convirtió en el primer grupo de K-pop en actuar en los American Music Awards.

Su participación busca conectar con millones de seguidores repartidos por todo el planeta y convertir la final del Mundial en un evento capaz de unir música y deporte como nunca antes.

Post Malone pondrá el toque más urbano

Post Malone también forma parte del cartel de artistas confirmados. El cantante estadounidense, convertido en una de las mayores estrellas de la música internacional, llegará al MetLife Stadium tras encadenar éxitos como Circles, Sunflower o Rockstar.

Su estilo, que mezcla pop, rap, rock y country, aportará un sonido diferente a un espectáculo pensado para llegar a públicos de todas las generaciones.

Laura Pausini representará el talento europeo en el Mundial 2026

La presencia de Laura Pausini aportará el sello europeo al espectáculo. La artista italiana, muy vinculada también al mercado español, es una de las voces más reconocidas del panorama internacional y acumula un Grammy y cuatro Latin Grammy. Su actuación promete convertirse en uno de los momentos más elegantes de la ceremonia previa a la entrega del trofeo.

Jennifer Hudson pondrá la emoción al cierre

La encargada de cerrar el cartel será Jennifer Hudson. La cantante y actriz estadounidense, una de las pocas artistas que ha conseguido el prestigioso EGOT, es decir, Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Además, protagonizará una de las actuaciones más emotivas de la noche. Su poderosa voz pondrá el broche final a un espectáculo que aspira a marcar un antes y un después en la historia de los Mundiales.

A qué hora será el descanso del Mundial 2026

Al disputarse la final a las 21:00 horas (hora peninsular española), el espectáculo del descanso comenzará aproximadamente a las 21:45 horas, una vez concluya la primera parte del encuentro. La FIFA ha confirmado que este histórico show del medio tiempo tendrá una duración de 17 minutos, un formato inspirado en la Super Bowl y dirigido artísticamente por Chris Martin, líder de Coldplay.