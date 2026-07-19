La experiencia valorada en 1 millón para vivir la final del Mundial: helicóptero, caviar y el ático más grande de EEUU

Quedan apenas unas horas para que España y Argentina salten al césped del MetLife Stadium para disputar la gran final del Mundial 2026. Nueva York se prepara para recibir uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la década, con miles de aficionados desplazándose hasta la ciudad y un dispositivo de seguridad sin precedentes. Pero mientras la inmensa mayoría buscará la mejor forma de llegar al estadio y hará largas colas para acceder al recinto, un reducido grupo de privilegiados vivirá el partido desde una dimensión completamente distinta. Sin tráfico, sin esperas y sin preocuparse por absolutamente nada. El exclusivo hotel The Mark ha creado una experiencia valorada en un millón de euros que convierte la final del Mundial en unas vacaciones de ultralujo donde cada detalle, desde el alojamiento hasta el regreso tras el pitido final, está diseñado para quienes entienden que el lujo también puede medirse en experiencias irrepetibles.

Un millón de euros para convertir el Mundial en unas vacaciones de ultralujo

El paquete recibe el nombre de World Cup Extravaganza y cuesta exactamente un millón de euros. Una cifra difícil de imaginar, aunque repartida entre los seis huéspedes para los que está pensado, supone alrededor de 166.000 euros por persona.

La estancia se desarrolla entre el 16 y el 21 de julio y va mucho más allá de conseguir una entrada para la final. De hecho, el partido es sólo uno de los momentos de un programa que combina alojamiento exclusivo, gastronomía de primer nivel, transporte privado y algunas de las experiencias más exclusivas que hoy pueden contratarse en Nueva York.

Todo está organizado para que los huéspedes no tengan que preocuparse absolutamente de nada. Desde el momento de su llegada, un equipo del hotel coordina cada desplazamiento, cada comida y cada actividad, mientras un mayordomo permanece disponible las veinticuatro horas para atender cualquier petición.

Dormir en una mansión suspendida sobre Central Park

Uno de los grandes protagonistas de la experiencia es el famoso penthouse de The Mark, considerado el más grande de Estados Unidos.

Más de 900 metros cuadrados repartidos en dos plantas convierten esta suite en una auténtica residencia privada sobre Manhattan. Sus enormes ventanales ofrecen vistas panorámicas de Central Park y del skyline neoyorquino, mientras una terraza de cerca de 200 metros cuadrados permite contemplar la ciudad desde uno de sus rincones más privilegiados.

Durante cuatro noches, los seis invitados tendrán el edificio prácticamente a su disposición. El espacio incorpora un gimnasio privado, una zona de cold plunge para la recuperación muscular y varias pantallas de gran formato donde seguir el resto de encuentros del Mundial antes de la gran final.

El nivel de servicio también juega un papel protagonista. Además del mayordomo disponible durante todo el día, los huéspedes pueden solicitar sesiones de masaje cuando lo deseen, transformando la estancia en una mezcla de hotel de cinco estrellas, residencia privada y exclusivo centro de bienestar.

Atardeceres con caviar y champán frente al ‘skyline’ de Manhattan

Cuando cae el sol, el penthouse cambia completamente de escenario. La terraza se convierte en un lounge privado donde los invitados pueden relajarse mientras contemplan cómo Manhattan comienza a iluminarse. Allí les espera una de las propuestas gastronómicas más exclusivas de la ciudad: servicio de caviar de Caviar Kaspia, una de las firmas más prestigiosas del mundo, acompañado por una selección de cócteles preparados para la ocasión.

La experiencia busca que incluso los momentos previos al partido formen parte del espectáculo. No se trata únicamente de dormir en uno de los mejores hoteles de Nueva York, sino de convertir cada comida, cada copa y cada instante en un recuerdo ligado a la final del Mundial.

Navegar frente a la Estatua de la Libertad en un velero con más de un siglo de historia

Antes de que llegue el gran día, los huéspedes abandonan temporalmente Manhattan para subir a bordo del histórico velero Herreshoff, una embarcación clásica de la que apenas quedan ejemplares navegando.

La travesía parte desde Chelsea Piers y recorre las aguas del puerto de Nueva York ofreciendo una perspectiva completamente distinta del skyline de la ciudad. Durante el recorrido aparecen algunos de los grandes iconos neoyorquinos, como la Estatua de la Libertad o Ellis Island, mientras los pasajeros disfrutan de un menú firmado por el chef Jean-Georges Vongerichten, uno de los cocineros más reconocidos del mundo, o de una propuesta gastronómica de Caviar Kaspia.

Todo ello acompañado de champán ilimitado, convirtiendo el paseo en una experiencia mucho más cercana a un exclusivo club privado que a una excursión turística.

Llegar a la final en helicóptero y entrar al estadio sin pasar por las multitudes

El domingo, cuando la ciudad esté completamente volcada con la final entre España y Argentina, comienza probablemente el momento más espectacular de todo el paquete.

En lugar de desplazarse por carretera junto a los miles de aficionados que colapsarán los accesos al MetLife Stadium, los huéspedes despegarán desde Manhattan en un helicóptero privado que los trasladará directamente hasta las inmediaciones del estadio.

La llegada elimina cualquier espera y permite acceder directamente a las zonas de hospitalidad prémium. Las entradas incluidas tampoco son unas localidades cualquiera. Los asistentes ocuparán asientos privilegiados junto al terreno de juego, disfrutarán de acceso exclusivo a los lounges VIP del estadio, hospitalidad durante todo el encuentro y recibirán diferentes obsequios conmemorativos de una final que ya forma parte de la historia del fútbol.

Cuando el árbitro señale el final del partido y uno de los dos equipos levante la Copa del Mundo, el regreso también será privado. El helicóptero volverá a trasladar a los huéspedes hasta The Mark para poner el broche final a una estancia en la que el fútbol ha servido como hilo conductor de una de las experiencias hoteleras más exclusivas que se recuerdan.