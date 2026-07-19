Juan Carlos Rivero se aleja de la tensión de la final del Mundial con Eva Armenteros y un paseo por Nueva York

Nueva York se ha llenado de aficionados españoles en las horas previas a la gran final del Mundial 2026. España se juega esta noche frente a Argentina su segunda Copa del Mundo y son miles los seguidores que han viajado hasta Estados Unidos para vivir en directo un partido que ya forma parte de la historia. Entre ellos también se encuentran numerosos periodistas desplazados para cubrir el encuentro desde el MetLife Stadium en Nueva Jersey. Uno de los rostros más reconocibles es Juan Carlos Rivero, que afronta una de las retransmisiones más importantes de su carrera y ha aprovechado la ocasión para disfrutar de la ciudad junto a su pareja, la también periodista Eva Armenteros.

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Desde que la Selección selló su pase a la final tras derrotar a Francia, Nueva York se ha convertido en el punto de encuentro de aficionados, futbolistas y profesionales de los medios. A sus 64 años, Rivero vuelve a ponerse al frente de una cita histórica para RTVE en lo que muchos consideran que podría ser uno de sus últimos Mundiales antes de la jubilación.

Antes de encerrarse en el MetLife Stadium para narrar el España-Argentina, el periodista ha cambiado por unas horas el micrófono por un plan mucho más relajado. Ha sido Eva Armenteros quien ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de su escapada por la Gran Manzana, donde la pareja ha recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Empire State Building, además de pasear por Times Square y otros rincones de Manhattan. Un pequeño paréntesis antes de vivir una de las noches más importantes del deporte español.

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Juan Carlos Rivero y Eva Armenteros forman una de las parejas más discretas de RTVE. Ambos se conocieron en la cadena pública, donde desarrollan su carrera profesional desde hace años, y siempre han mantenido su relación lejos del foco mediático. El narrador deportivo es padre de una hija de un matrimonio anterior y Armenteros, que estuvo casada con el periodista Óscar Martínez, tiene un hijo. Mientras millones de españoles esperan escuchar su voz durante la final del Mundial, Rivero ha encontrado unas horas para disfrutar de Nueva York junto a la persona que lleva años acompañándole lejos de las cámaras.