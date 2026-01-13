Fact checked

La Comunidad de Madrid continúa ampliando su red de atención sanitaria de proximidad con el objetivo de responder al crecimiento demográfico y mejorar la asistencia en Atención Primaria. Tras comprometerse en esta legislatura a construir 34 nuevos centros de salud en Madrid, el Ejecutivo regional ha anunciado diferentes avances previstos para finales de 2025 y el año 2026, que consolidan la modernización de la infraestructura sanitaria pública madrileña.

Tras un 2025 marcado por la intensa actividad inversora, con 95 actuaciones y más de 380 millones de euros destinados a obras, reformas y tecnología, la Comunidad de Madrid prepara un 2026 aún más ambicioso, con 363 millones de euros consignados específicamente para infraestructuras sanitarias. Nuevos centros de salud, grandes reformas hospitalarias y proyectos estratégicos como la Ciudad de la Salud o los hospitales de media estancia dibujan el nuevo mapa sanitario regional.

Centros en 2025 y los próximos este año

Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cinco nuevos centros de salud comenzarán a funcionar entre finales de 2025 y principios de 2026, alcanzando ya el 30 % de los centros comprometidos para toda la legislatura.

Los centros que se inaugurarán próximamente estarán ubicados en los siguientes barrios y municipios:

Montecarmelo (Madrid capital)

Butarque (Madrid capital)

Centro de Salud Cáceres (Madrid capital, con reforma completa)

Móstoles PAU 4 (Móstoles)

Parla Residencial Este (Parla)

Estas aperturas suponen un refuerzo de la atención sanitaria en zonas con crecimiento poblacional sostenido, tanto en la capital como en los municipios del sur del área metropolitana.

Próximas obras y centros en construcción

Además de los centros que ya están por abrir, la Comunidad de Madrid ha iniciado la construcción de otros 24 recursos de Atención Primaria, de los cuales nueve se levantan en la capital madrileña y el resto en diferentes municipios.

Entre las obras en marcha se encuentran nuevos centros en:

Abrantes (Carabanchel, Madrid)

Ensanche de Vallecas II (Villa de Vallecas)

Fuencarral (Madrid)

Prosperidad (Chamartín, Madrid)

Puerta del Ángel (Latina, Madrid)

Quinta de los Molinos (San Blas)

Valdebebas (Hortaleza)

Valderribas (Vicálvaro)

Y en municipios fuera de la capital:

El Molar

Fuenlabrada (Barrio Hospital)

Guadarrama

Leganés (Campo de Tiro)

Pinto (La Tenería)

Pozuelo de Alarcón (Cerro de los Gamos)

San Sebastián de los Reyes (Dehesa Vieja)

Tielmes

Valdemoro (Valdemoro 3)

Villaviciosa de Odón

Esto sin contar los centros que están en fase previa o pendiente de inicio, como San Isidro-Quince de Mayo, Alameda-Prado 30 y Palma Norte-Universidad en Madrid, así como Ensanche Sur en Alcorcón y Barrio de La Luna en Rivas Vaciamadrid.

Un plan de largo alcance

Estos proyectos se enmarcan dentro de una apuesta mayor por modernizar y ampliar la Atención Primaria, no sólo con infraestructuras, sino también con la dotación de profesionales y tecnología. La ampliación de centros se complementa con iniciativas para reforzar hospitales y dispositivos especializados en toda la región.

Con estos desarrollos, la Comunidad de Madrid busca ofrecer una atención sanitaria más cercana, moderna y accesible, distribuyendo recursos de manera más equitativa entre barrios y municipios, y adaptándose al crecimiento de la población en toda la región madrileña.