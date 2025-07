Las redes dictan sentencia al estreno de ‘¿Algo que declarar?’: «Pensaba que saldrían las Mamachicho»

TVE volvía este miércoles a vivir un estreno en su parrilla de programación, esta vez con un programa presentado por el actor Pablo Chiapella, conocido por sus papeles en La hora chanante y La que se avecina, donde interpreta al mítico Amador Rivas. Esta vez sale de las series para embarcarse en el reto de presentar ¿Algo que declarar?, un dating show para las noches de La 1 que ha llegado con grandes audiencias, aunque hay que aclarar que lo hace con ayuda de la emocionante semifinal de la Eurocopa femenina. Pese a que los números han sido buenos, las críticas no lo han sido tanto, por eso su futuro parece complicado en las próximas semanas.

El espacio logró un buen share, marcando un 13,3 % de media, pero su número de espectadores cayó por debajo del millón (720.000), unos números que demuestran que no supo retener a la enorme audiencia que había reunido antes el fútbol. La semifinal de la Eurocopa femenina, disputada entre España y Alemania, enganchó a 3.342.000 espectadores de media, logrando un brutal 32,3 % de cuota de pantalla. Unos datos que subieron durante la emocionante prórroga, donde Aitana Bonmatí marcó el gol que metió a las nuestras en la final y evitó tener que ir a la lotería de los penaltis.

Pero los datos, analizados en frío, son malos para ¿Algo que declarar?, que se deja por el camino más 2,6 millones de espectadores y 19 puntos de cuota, por lo que habrá que esperar a la próxima semana, cuando se emita sin el arrastre de un evento deportivo de masas.

Pero, no es la única mala señal de este programa, ya que las críticas de los espectadores en las redes sociales no han sido nada buenas para Chiapella y su tripulación del amor. Vestido como un capitán de avión y con una tripulación entre la que destaca la modelo Susana Bianca, ex concursante de GH VIP, tratará de ayudar a varios solteros a encontrar el amor de su vida entre los candidatos que pasan por el plató.

Todo comienzo con varias pruebas para confirmar si hay compatibilidad descubriendo secretos de sus pretendientes, que están escondidos en maletas. Al final, el concursante central deberá elegir a uno de ellos, esperando a que el elegido acepte o no. Si ambos están de acuerdo, la pareja ganará un viaje como premio en el que podrán conocerse mejor.

Las opiniones sentencian a ‘¿Algo que declarar?’

Este tipo de programas hacía mucho tiempo que no se veían en TVE, por lo que para muchos ha sido un error estrenarlo en la cadena pública y lo han dejado claro en redes sociales. Para muchos, este espacio podría encajar muy bien en Cuatro o en Telecinco.

«¡Creía que se había cambiado a Telecinco! ¿Pero qué pinta este programa en RTVE? Madre de Dios…» o «Nunca pensé que La 1 emitiría un programa así. Parece Telecinco», son sólo algunas de las que se pudieron leer en X, antes conocido como Twitter.