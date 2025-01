Las 10 películas más vistas de Max: son perfectas para un maratón de cine este fin de semana

Sin tener la hegemonía de Netflix ni el amplio catálogo de Prime Video, la plataforma del sello Warner Bros. Discovery sobrevive en el agresivo mundo competitivo de los servicios de streaming gracias en parte, a sus propiedades intelectuales. El estudio cuenta con las historias de superhéroes de DC, el mundo mágico de la saga Harry Potter y la brillante trilogía de El señor de los anillos. Pero lo cierto es que Warner como compañía es mucho más que un grupo de propiedades intelectuales y eso lo demuestra claramente la lista de 10 películas más vistas de la semana en Max. Perfectas para un maratón de puro cine esta tarde de domingo:

Las 10 películas más vistas de Max

10-‘El bosque del silencio’

Siempre es una sorpresa que en la lista de películas más vistas de Max se cuele un documental. Pero la presencia de El bosque del silencio ha dejado mudos a miles de suscriptores por su retrato visceral de la guerra. Dirigida por Agnieszka Zwiefka, esta producción polaca nos pone en la piel de Runa, una joven Kurda de 16 años que debe convertirse en la defensora de sus cuatro hermanos tras la muerte de su madre, entre las fronteras de Polonia y Bielorrusia.

9-‘Baby driver’

El director Edgar Wright nos brindó en 2017 esta historia de robos y atracos, poniendo como protagonistas a un Ansel Egort que todavía no era tan conocido para el gran público. Con un reparto lleno de estrellas entre los que se incluye a Jamie Foxx, Jon Hamm y Kevin Spacey, Baby Driver narra la vida de un habilidoso conductor de atracos que ve la posibilidad de abandonar su lado criminal cuando conoce a la chica de sus sueños. Sin embargo, evadir su innegable talento escapista se volverá cada vez más complicado.

8-‘El último Rey de Escocia’

Le valió el Premio Oscar a Forest Whitaker, aunque en realidad todo el conjunto de su magnífico casting está perfecto en este drama político basado en hechos reales. A principios de los 70, un médico escocés comienza a establecer una relación con Idi Amin, el recién nombrado presidente de Uganda que gobierna el país de forma cruel y sanguinaria.

7-‘Hijos del éxtasis’

Otro documental, esta vez bajo el amparo de los mediáticos true crime que tanto triunfan en el streaming. Situándonos en la Arizona de los años 90, un corredor de bolsa inglés se enfrenta al hijo de un mafioso por el tráfico del éxtasis. La familia Gravano comparte su perspectiva, mientras los rivales se disputan el control del desértico territorio.

6-‘Bitelchús Bitelchús’

Ha sido un éxito en la taquilla internacional y eso que Warner Bros quería estrenarla directamente en su plataforma. La continuación del imaginario fantasmal de Tim Burton nos devuelve al pueblo de Winter River. Allí Lydia deberá enfrentarse a la muerte de su padre, pero también a la complicada relación con su hija. El portal del más allá volverá a abrirse y con él, regresará el travieso y zafio Bitelchús.

5-‘El protegido’

Para muchos es la mejor película de superhéroes de la historia. Ahora, un cuarto de siglo después sigue apareciendo de vez en cuando entre las películas más vistas de Max y otros terminales. El elocuente planteamiento nos presenta a David Dunn, el único superviviente de un tremendo accidente de tren.

4-‘Joker: Folie à Deux’

Puede que fracasase estrepitosamente en el cine. No obstante, la secuela de Joker está logrando unos números fantásticos dentro del servicio de vídeo bajo demanda propiedad de Warner Bros. Bajo una vertiente musical y con el acompañamiento de Lady Gaga como Harley Quinn, Arthur Fleck busca la redención antes del juicio por sus crímenes del pasado.

3-‘Monuments Men’

George Clooney reunió a un reparto increíble para narrar esta trama bélica basada en hechos reales. Aparte de la participación del propio Clooney, el elenco incluía a Matt Damon, Bill Murray, John Goodman y Cate Blanchett, entre otros. La misión de este grupo de hombres era la de recuperar todas las obras de arte robadas por el nazismo.

2-‘Stoker’

Después de completar su trilogía de la venganza (Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy y Sympathy for Lady Vengeance) y antes de la genial Decision to leave, Park Chan-wook volvió a dejarnos de piedra con su debut en Hollywood.

1-‘Jurado Nº2’

A sus 94 años, Clint Eastwood ha rodado una de las mejores películas de su carrera. Un thriller judicial que homenajea a 12 hombres sin piedad y que además, plantea numerosas preguntas sobre los dilemas morales de la justicia.