Pasó desapercibida pero esta comedia de Netflix se acaba de colar en el ‘top 10’ y ahora entendemos por qué

El mercado doméstico siempre ha supuesto una «vida extra» para las películas desde prácticamente, la llegada del Beta y el VHS. No obstante, el streaming ha terminado siendo una evolución exponencial de aquel formato que revolucionó el consumo audiovisual y al mismo tiempo, parece la salida ideal para un cada vez más complejo escenario de la exhibición. Las salas ya no son un espacio afín para las grandes compañías y ni las estrellas de cine ni las franquicias garantizan un éxito económico en las salas. Por eso, existen triunfos en las plataformas de vídeo bajo demanda que vivieron un sangrante recorrido por el patio de butacas, como Madame Web (2024) y Kraven the hunter (2024) y otras que irónicamente brillaron en la taquilla y tardaron en despuntar en dichas marcas. Y este es precisamente el caso de la comedia de Netflix, Dando la nota.

Y decimos que pasó desapercibida porque no es la primera ocasión en la que Dando la nota se deja caer por el abanico de contenidos del estudio californiano. En cambio, si es la primera vez en la que este relato musical irrumpe con tanta fuerza en el Top 10 de películas del terminal más vistas de España. El sentimiento de familiaridad, amistad y camaradería es algo que el director Jason Moore aprendió pronto en su carrera. Entre otras cosas, porque el norteamericano comenzó su labor tras las cámaras dirigiendo capítulos para series del calado de Dawson crece (1988), Everwood (2002) y Cinco hermanos (2006). Más de un lustro después, el guion original de Kay Cannon (Rockefeller Plaza) le llevó al que fue su primer largometraje, una comedia del catálogo de Netflix sobre un grupo de chicas diferentes a las que les une su pasión por la música. Con un presupuesto de 17 millones de dólares, Dando la nota consiguió recaudar 213 millones de dólares en todo el mundo. Dicha repercusión económica llevó a que la Universal Pictures generase una secuela directa en 2013, titulada Dando la nota: Aún más alto y una tercera parte de nombre simplemente, Dando la nota tres. La continuación tuvo un gran desempeño taquillero, aunando otros 287 millones de dólares. Mientras que la última adaptación, dirigida por Tris Sie, redujo las consecuencias económicas de una saga que fue claramente de más a menos. Aunque las tres están disponibles dentro del catálogo de la empresa que dirige Ted Sarandos, con lo que la opción del maratón este fin de semana está a un simple gesto de nuestro mando. Pero, ¿Cuál es el planteamiento original de esta historia?

¿De qué trata ‘Dando la nota’?

La sinopsis oficial de Dando la nota es la siguiente: «Beca es de esas chicas que prefiere escuchar lo que sale de sus cascos a lo que pueda decirle alguien. Al llegar a la universidad, no tiene cabida en ningún grupo, pero la obligan a unirse a uno que jamás habría escogido, formado por chicas malas, chicas buenas y chicas raras que solo comparte una cosa; lo bien que suenen cuando cantan juntas en un coro. Beca quiere que el grupo de canto acústico salga del tradicional mundo musical y llegue a alcanzar armonías nuevas y sorprendentes. Las chicas deciden escalar puestos en el despiadado mundo del canto a capela universitario».

Con el aura de otras comfort movies como Escuela de rock o Chicas malas, no nos extraña nada que el regreso de Dando la nota haya supuesto en nuestro país, un nuevo fenómeno viral. En el momento de la redacción del presente artículo, el trabajo de Moore está en el puesto Nº10 del servicio de streaming, entrando en el ranking de otros 11 estados. Teniendo estos sesgos tan diferenciados como la propia coyuntura de países de la impronta de Lituania, Bélgica, Sudáfrica o Guadalupe.

El reparto de esta comedia de Netflix está protagonizado por la nominada al Oscar, Anna Kendrick y a su alrededor, encontramos figuras conocidas de la industria como Brittany Snow (X), Rebel Wilson (Jojo Rabbit), Anna Camp (Criadas y señoras), Ben Platt (Querido Evan Hansen), Christopher Mintz-Plasse (Supersalidos) y Adam DeVine (Modern Family), entre otros.

Una comedia de Netflix en el Top

Dando la nota es la única comedia musical que aparece en el Top 10 de Netflix en España, con Estado Eléctrico completando un podio que lidera brillantemente Mi lista de deseos y La patrulla canina: La superpelícula. Con hora y media de duración, el filme protagonizado por Kendrick es una historia teen con golpes de humor y la pura esencia de ese cine adolescente de los 80 que John Hughes (El club de los cinco, Dieciséis velas) comprendió tan bien.