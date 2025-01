Fracasó en cines y ahora arrasa en Netflix: basada en hechos reales y protagonizada por Kevin Costner

Las plataformas de streaming han cambiado en gran medida nuestra forma de consumir los contenidos audiovisuales. Pues ciertamente, nunca antes en la historia habíamos tenido acceso a una cantidad tan enorme de series y películas. Catálogos inabarcables que para más inri, se actualizan constantemente con nuevos estrenos semanales. Sin embargo, esto no es a priori, algo peyorativo para los consumidores. Pero lo que parece evidente es que sobre todo no es para nada, un punto de partida negativo para la industria cinematográfica. Porque entre otras cosas, ahora las producciones tienen una segunda oportunidad para acercarse a una audiencia global a pesar de haber fracasado en el campo de la exhibición. Ese es justamente, el caso de la cinta que recomendamos hoy. Una historia de fracaso en cines que Netflix elevó al terreno del mainstream.

La viralidad dentro de «la gran N roja» es una cuestión bastante volátil. El ascenso suele ser rápido y la caída, igualmente portentosa. No obstante y aun con todo, eso no quita para que la «vida extra» que ofrecen las empresas de vídeo bajo demanda suponga un escaparate valioso que palie en cierta medida, las inversiones presupuestarias de los proyectos. Ahí está el caso reciente de por ejemplo, Madame Web. Pero la cinta que queremos reivindicar hoy, no es a diferencia del filme de Sony y Marvel, un mal título. Sino que en realidad se trata de un thriller criminal muy bien valorado por parte de la crítica internacional. Hablamos de la persecución incansable de dos policías a los atracadores más famosos de los años 30 en Estados Unidos. La persecución de Bonnie & Clyde en Emboscada final. Un filme que intenta ponerse del lado de las víctimas de una pareja de criminales que ha sido odiada y admirada por la población norteamericana a lo largo de la historia.

Para la dirección del proyecto, la empresa fundada por Ted Sarandos fichó a John Lee Hancock. Cineasta con experiencia en historias reales y con cierto recorrido en la alfombra roja. En 2011 recibió una nominación al Oscar a la mejor Película por The Blind Sinde (Un sueño posible), aunque en su carrera ha dirigido historias bastante más estimulantes que el drama lacrimógeno de Sandra Bullock. Ahí están Al encuentro de Mr. Banks o El fundador. En 2025 dirigirá a Glen Powell, Laura Dern y Anthony Mackie en el drama judicial Monsanto. Emboscada final parte de un guion de john Fusco, conocido por haber escrito el libreto de historias como Cruce de caminos, Spirit, el corcel indomable u Océanos de fuego. El broche de oro a la producción de Netflix lo pone la banda sonora original del fantástico compositor, Thomas Newman.

¿De qué trata ‘Emboscada final’?

La sinopsis oficial de Emboscada final es la siguiente: «En el año 1934, Frank Hamer y su sufrido compañero Manny Gault son dos Ranger de Texas que sufrieron el reinado de atracos y robos del famoso dúo Bonnie & Clyde. Ambos fueron asignados como investigadores especiales de un caso que trajo de cabeza a banqueros y policías por igual, y que se llevó por delante la vida hasta de trece agentes de la ley ante la incredulidad del pueblo».

Puede que su breve paso por los cines no declinase en un brillo asistente de espectadores. Pero por otro lado, el reparto de estrellas de su elenco no iba a pasar desapercibido dentro de Netflix. Emboscada final está protagonizada por dos eminencias de la interpretación como Kevin Costner y Woody Harrelson y además, contó también con la presencia de otras figuras destacadas de la primera línea de Hollywood, al nivel de Kathy Bates (Misery), Kim Dickens (Perdida) o Jane McNeill (Mi tío Frank).

Desapercibida en cines y triunfó en Netflix

Con una pretensión latente de cara a futuros premios académicos, Emboscada final tuvo un estreno limitado en los cines de Estados Unidos, para llegar algunos días después a Netflix. Concretamente, la propuesta aterrizó en las salas el 15 de marzo del 2019 pasando sin pena ni gloria, para terminar encontrando un hueco en el corazón de los suscriptores del rojizo terminal el día 29 de aquel mismo mes. Una explotación comercial menor que es menos dañina si recalamos que a nivel presupuestario se trata de un proyecto que no rebasó los 50 millones de dólares.

Dentro del terminal, Emboscada final terminó logrando permanecer varias semanas dentro del Top 10 de contenido más visto, gracias a la aprobación generalizada de los usuarios que encontraron en la película un tema original y refrescante, a través de sus dos horas de estudio de personajes y desmitificación del romanticismo rebelde de los dos forajidos.