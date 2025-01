Los increíbles números que está logrando la segunda temporada de ‘El juego del calamar’ en Netflix

Para sorpresa de nadie, la segunda temporada de El juego del calamar está cosechando unos números de récord en Netflix. Estrenada hace tres años, ficción surcoreana fue una auténtica revolución en su llegada al terminal de streaming californiano. Una sorpresa, entre otras cosas porque hasta ese momento y sin contar el fenómeno de La casa de papel, no era normal que una producción rodada en un idioma que no fuese el inglés, superase en visualizaciones de forma tan aplastante al resto de sus competidoras. Más aún teniendo en cuenta las evidentes diferencias entre occidente y la sociedad oriental, suponiendo esta una barrera cultural para muchos espectadores. La primera ronda de capítulos es por supuesto, la serie más vista de la historia de «la gran N roja», con más de 265 millones de visualizaciones en todo el mundo. Por ello, el triunfo instantáneo de la llegada de la secuela tampoco supone un asombro mayúsculo para la empresa que dirige Ted Sarandos.

Netflix reveló recientemente que la segunda temporada de El juego del calamar debutó con 68 millones de visualizaciones a nivel mundial, desde su debut el pasado 25 de diciembre. La compañía asegura que este es un nuevo récord para sus contenidos. originales y en definitiva, para las estadísticas generales del estudio. Pues en realidad, estos datos suponen la mayor cantidad de horas vistas en una semana de estreno de una serie, superando los números establecidos por Miércoles en 2022. El spin-off de La familia Addams cosechó en su momento, 50 millones de visualizaciones. Además, la creación de Hwang Dong-hyuk se convirtió en la ficción número siete en la lista de series en idioma extranjero más populares de todos los tiempos dentro de Netflix. Pero por el momento, la segunda temporada de El juego del calamar todavía está muy lejos de las titánicas cifras logradas por la presentación del distópico battle royale.

La primera season ha pasado 24 semanas en el Top 10 global, e incluso volvió a aparecer en la lista con otros 8,1 millones de visitas esta misma semana con motivo del recién estreno de la secuela. El universo y la fiebre por el merchandising de la licencia alcanzó tal nivel popular que hasta hemos llegado a tener un videojuego para móviles y un reality titulado El juego del calamar: el desafío, emitido el año pasado. Cuando la ficción se estrenó por primera vez, la IP permaneció en el Top 10 durante 19 semanas seguidas desde septiembre del 2021, hasta enero del 2022.

Segunda temporada ‘El juego del calamar’

El juego del calamar fue una de las primeras grandes historias que procuraron la divulgación por parte de Netflix de su contenido más visto, creando la ya clásica lista con las cifras y datos de las visualizaciones a nivel global. Una transparencia que en realidad, no poseen el resto de competidoras del mundo del streaming. La marca no comenzó a publicar los resultados del Top 10 de visualizaciones hasta el verano del 2021 y que un programa encabezase la lista cada semana (uno internacional) fue una excelente manera para que Netflix alardease de su alcance verdaderamente global. Aunque por aquel entonces, el terminal sólo rastreaba las horas vistas, no los espectadores totales.

La segunda temporada de El juego del calamar es un compendio de siete episodios que terminan-cómo no-con un final de puro suspense y preparándonos para la llegada de su tercera y conclusiva temporada final de la serie, programada para finales de 2025. La sinopsis se sitúa en un mundo distópico en el que las personas luchan contra las deudas, ofreciéndoles la oportunidad de ganar una fortuna participando en juegos infantiles. Sin embargo, al final terminen descubriendo que morirán si pierden en los niveles. En el nuevo seguimiento de la historia, la ficción sigue al ganador de la primera temporada, mientras utiliza sus ganancias para rastrear al líder enmascarado que maneja el macabro espectáculo, intentando cerrar el concurso para siempre.

El futuro de la saga

Aunque la tercera temporada vaya a suponer el final de la trama principal, Netflix no va a deshacerse tan rápido de su gallina de los huevos de oro. Sobre todo, teniendo en cuenta que este 2025 también se despedirá de otra de sus grandes ficciones: Stranger things.

Por lo que parece, el estudio fundado por Marc Randolph y Reed Hastings prepara ya un spin-off en territorio norteamericano, bajo las órdenes ni más ni menos que del cineasta David Fincher.