Es la gran película olvidada de los Oscar 2025 y sólo está en Movistar +

La ceremonia de la alfombra roja ha tenido lugar hace escasas horas y, como es habitual, a lo largo de toda la semana tendremos opiniones encontradas además de los ya clásicos rechazos sistemáticos a las decisiones de la Academia. Una 97.ª edición marcada por las polémicas de Emilia Pérez y por el triunfo del cine independiente liderado por Anora. El filme protagonizado por Mikey Madison se ha llevado cinco estatuillas, incluyendo la de mejor película. Pero aunque en principio se haya dado una aceptación generalizada de la victoria, ningún cinéfilo de bien puede olvidarse de la que es, la gran película olvidada de los Oscar 2025: Civil War.

El sello independiente A24, eligió a The Brutalist como la gran cinta en la que depositar todos los recursos de cara al circuito final de premios. No obstante, mucho antes de que el retrato del arquitecto inmigrante László Toth fuese reconocido por los críticos de medio mundo, Civil War ya se había manifestado claramente como una de las grandes sorpresas del 2024. Dirigida y escrita por Alex Garland, este drama bélico a modo de road movie supuso en un principio, un producto bastante arriesgado para la compañía de moda en Los Ángeles. Caracterizada por crear grandes historias con presupuestos muy reducidos, A24 apuntó alto con los 50 millones de dólares que les costó Civil War. Hasta el momento es el largometraje más caro en la corta vida de la productora (se fundó en 2012), superando con creces los 13 millones de dólares de inversión que supuso Todo a la vez en todas partes. En cambio y a pesar del peligro financiero de dar ese salto comercial, el proyecto fue un éxito total para la taquilla cosechando 126 millones de dólares en todo el mundo. El trabajo de Garland aparte, obtuvo el beneplácito de una crítica profesional que incluso llegó a compararla con obras de la impronta de Apocalypse Now. Por eso, más allá del menosprecio académico a Rivales o a Jurado Nº 2, la gran película olvidada de los Oscar 2025 reside por méritos propios, en este retrato periodístico y puro homenaje a los reporteros de guerra que ni siquiera terminó siendo considerada para categorías técnicas como mejor sonido, fotografía o efectos especiales.

La película olvidada de los Oscar 2025

La sinopsis oficial de Civil War es la siguiente: «En un futuro cercano, donde América está sumida en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderá un viaje en carretera en dirección a Washington DC. Su objetivo no es otro que el de llegar a la Casa Blanca para entrevistar al presidente, antes de que las fuerzas rebeldes terminen con la vida del líder de los Estados Unidos».

La sutileza con la que Garland plasma en la pantalla los vicios febriles y el trauma bélico de los personajes habría quedado en nada, de no ser por el desempeño maestro de un reparto ideal. Porque si Civil War es la película olvidada de los Oscar 2025, Kirsten Dunst es el alma de un título que bien merecía su segunda nominación a la mejor actriz protagonista. El resto del elenco también increíble, con un Wagner Moura (Narcos) en su salsa, el talento creciente de Cailee Spaeny (Alien: Romulus) y figuras interpretativas ya clásicas dentro de la filmografía del cineasta, como son Stephen Henderson (Dune), Sonoya Mizuno (Ex Machina), Karl Glusman (Devs) y el gran Nick Offerman (The Last of Us), entre otros. Mención aparte para Jesse Plemons (El poder del perro) que protagoniza una de las secuencias más terroríficas y tensas de este thriller de ciencia ficción que se siente, tan cercano a nuestros días.

Uno de los grandes méritos de Civil War pasa por no ser una adaptación partidista de la geopolítica actual. Por más que podamos encontrar similitudes entre la realidad y esta guerra civil norteamericana, el desarrollo de su trama no quiere caer en el maniqueísmo, sino en el deseo de reflejar el impacto de los conflictos bélicos en las personas. En este caso, en el de unos reporteros zarandeados por crudeza y la violencia sin miramientos de los hombres, independientemente de su bando. Así, ni siquiera sabemos cómo ha estallado el conflicto, ni la ideología que tiene el presidente del estado. La guerra es horror y lo que es peor, para Garland representa una mirada que se hereda entre generaciones y que no parece tener fin.

La nueva película de Alex Garland

Puede que Civil War haya sido la película olvidada de estos Oscar de 2025, pero este año Garland volverá a intentar tener una futura presencia en la siguiente alfombra roja con Warfare. Otra historia bélica, esta vez ambientada en la Guerra de Irak y programada llegar a los cines de Estados Unidos el próximo 11 de abril.

En España todavía tendremos que esperar para tener una fecha cerrada de su estreno. Con poco más de una hora y media de duración, Civil War únicamente está disponible en Movistar +.