La 97 edición de los premios Oscar ha estado cargada de momentos para el recuerdo, así como de anécdotas divertidas y peculiares. El Teatro Dolby de Hollywood ha sido otra vez el escenario elegido para la cita más importante del cine, los premios que ponen el broche de oro a la temporada de galardones.

Una ceremonia en la que no han faltado las lágrimas y la emoción, como el momento en el que Zoe Saldaña se ha hecho con el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Pero también ha habido grandes dosis de humor de la mano del maestro de ceremonias, Conan O’Brian. Desde aquí destacamos algunos de los momentos más relevantes de la velada.

Zoe Saldaña tras recoger su premio. (Foto: Gtres)

Demi Moore y Whoopi Goldberg

La protagonista de La sustancia se ha reencontrado en la alfombra roja con la actriz Whoopi Goldberg, con la que compartió cartel hace años en Ghost, película que supuso el comienzo del éxito de Moore. Ambas se han mostrado muy cariñosas. Demi Moore era una de las favoritas para el premio a Mejor Actriz, pero el galardón ha recaído en Mikey Madison por su rol en Anora, que también ha conseguido el premio a Mejor Película.

Demi Moore y Whoopi Goldberg juntas. (Foto: Gtres)

Karla Sofía Gascón

La actriz española ha sido una de las protagonistas de la noche, a pesar de la polémica de las últimas semanas. Karla Sofía Gascón no ha querido llamar la atención y no siquiera ha posado ante los medios en la alfombra roja, sino que ha preferido entrar directamente en el Teatro Dolby. La intérprete ha apostado por un discreto vestido negro con escote asimétrico y ha estado acompañada por su hija y su mujer.

El presentador Conan O’Brian le ha dedicado unas palabras justo al comienzo de la ceremonia, con las que ha querido quitar importancia a la situación que ha vivido la actriz en los últimos tiempos: «Si ganas el Oscar y vas a retuitear algo de la gala, recuerda que mi nombre no es Conan O’Brien, sino Jimmy Kimmel».

Las palabras de Penélope Cruz

En esta ocasión, Penélope Cruz ha acudido en solitario a la gala pero justo antes de empezar la ceremonia se ha dirigido a las cámaras y ha dedicado unas palabras a su familia que, según ella, la estaba viendo desde casa.

Penélope Cruz en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

La sorpresa de Mick Jagger

Mick Jagger ha sido el encargado de presentar el premio Oscar a Mejor Canción -El mal, de la banda sonora de Emilia Pérez-. Los compositores del tema han recordado tanto a Zoe Saldaña como a Karla Sofía Gascón en su discurso.

Mick Jagger en los premios Oscar 2025. (Foto: Gtres)

Mick Jagger ha derrochado simpatía y sentido del humor y no le han faltado alusiones a Bob Dylan y a la película protagonizada por Timothée Chalamet. Según ha comentado con ironía, él era la segunda opción para presentar el galardón, tras la negativa de Bob Dylan.

El beso de Halle Berry y Adrien Brody

Halle Berry y Adrien Brody han protagonizado una anécdota durante la alfombra roja de los premios Oscar que se ha vuelto viral. La pareja de actores se ha dado un beso de película y han recreado el que protagonizaron hace dos décadas, cuando Brody recogió de manos de Berry el premio a Mejor Actor por su papel en El pianista. Aquel beso pilló a la actriz por sorpresa y ahora ha querido ser ella la que sorprenda a Adrien Brody.

El recuerdo de los incendios

Los incendios que hace algunas semanas arrasaron varias zonas de California ha sido uno de los temas que ha marcado la gala. En la ceremonia ha participado un grupo de bomberos que participó en las tareas de extinción y control del fuego. Un grupo que ha sido recibido por el teatro con grandes aplausos y ovaciones. Los bomberos han dedicado unas palabras a todos los que perdieron sus casas en el fuego.

Ana de Armas en los premios Oscar 2025. (Foto: Gtres)

Presentadoras españolas

Ana de Armas y Penélope Cruz han tenido un papel destacado en la ceremonia y han sido las encargadas de presentar diferentes premios. En el caso de Ana de Armas ha presentado el Premio a Mejor Corto de Ficción, que ha recaído en I’m not a robot. Penélope Cruz ha sido la responsable de anunciar el galardón a Mejor Película Internacional. Un galardón que ha sido otorgado a la brasileña I’m still here.

Morgan Freeman en un momento de la gala. (Foto: Gtres)

El homenaje a Gene Hackman

Pocos días después de su muerte, la ceremonia de los Oscar no ha querido perder la ocasión de recordar a Gene Hackman. Un homenaje que ha comenzado el actor Morgan Freeman, que le ha dedicado unas entrañables palabras y que se ha referido a él como un gigante. Además de Hackman, el mundo del cine ha perdido a otras figuras destacadas como Gena Rowlands, Donald Sutherland, David Lynch o Maggie Smith.