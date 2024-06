‘Los Bridgerton’: ¿cuándo se estrena la temporada 4 de la serie de Netflix?

Los Bridgerton aterrizó en Netflix en el año 2020 como una adaptación literaria más. Pero, poco podía presagiarse el fenómeno mundial en el que se convertiría. La popular ficción acaba de llegar a la plataforma de streaming con la segunda parte de su tercera temporada.

Un estreno muy esperado donde los fans podrán ser testigos, tras un mes de larga espera, del gran desenlace de la historia de Colin Bridgerton y Penelope Featherington. Nuevos episodios donde las emociones no faltan en ningún momento y en donde todos los seguidores se están haciendo las mismas preguntas. ¿Quién será el próximo protagonista de la serie? ¿Cuándo lanzarán la cuarta temporada?

‘BRIDGERTON’ showrunner Jess Brownell says there will be about a 2-year wait for ‘BRIDGERTON’ season 4.

“We’re trying to speed up, but somewhere in that range.”

(https://t.co/ndZH3xOlS6) pic.twitter.com/T6AeJB8GsZ

— Film Updates (@FilmUpdates) June 12, 2024