Los amantes de las series de época harán un maratón sin pestañear con esta joya de Movistar+

La evolución y cambios en los paradigmas de consumo no han influenciado demasiado en lo que recurrentemente, sigue viendo la gente. Porque puede que el streaming ofrezca novedades y tendencias mundiales momentáneas como es por ejemplo, la quinta temporada de Stranger Things. Pero los géneros que dominaron las audiencias en «la caja tonta», siguen funcionando en las plataformas. El caso claro de este año, rezuma a través de las series de época y por ello, nuestra recomendación diaria recae en esta ocasión sobre Miss Austen, la miniserie biográfica que devorarás en una tarde en Movistar Plus.

El 2025 le ha regalado a los amantes de las series de época algunos títulos indispensables, disponibles en varios servicios de vídeo bajo demanda como Movistar, Netflix o Filmin. Ahí está El gatopardo, la última colección de capítulos de Los Bridgerton o la tristemente cancelada, Manual para señoritas. Sin embargo, ninguna de ellas posee la esencia genuina de Miss Austen. El serial que el mismo año del 250 aniversario de la escritora Jane Austen, homenajea su figura, posicionándola como una autora clave en la evolución de dicha tipología narrativa. Coproducida por la BBC, la serie está dirigida por la realizadora irlandesa Aisling Walsh. Una cineasta con una gran experiencia en el campo de la pequeña pantalla que también ha mostrado su buen hacer en el terreno fílmico con largometrajes excelsos de la talla de Los niños de San Judas o Maudie, el color de la vida. Pero ¿de qué trata realmente Miss Austen? ¿cuántos capítulos tiene? ¿Es necesario conocer la obra novelista para disfrutar de la historia?

¿De qué trata ‘Miss Austen’?

La trama se centra en la relación de Jane Austen con su hermana, Cassandra. Indagando en el secreto de por qué esta quemo las cartas privadas de la novelista tras su fallecimiento. Por eso, más allá del conocimiento o no sobre la vida y obra de la habilidosa narradora, Miss Austen representa una visión cercana e íntima a la relación entre las hermanas. Una en la que por supuesto, las interpretaciones de Keeley Hawes como Cassandra y Patsy Ferran como la joven Austen, han sido prodigiosamente celebradas por parte de la crítica profesional.

La historia comienza 13 años después del fallecimiento de Jane. Cassandra recibe noticias de que la sobrina de su difunto prometido está a punto de perder su hogar. Por ello acude para ayudarla con la verdadera motivación de encontrar el fajo privado de cartas que su hermana le escribió en su juventud a Elizabeth Fowle, la madre de Isabella. Porque entre otras cosas, teme que estas puedan caer en malas manos y terminar dañando la imagen de Jane. Así, entre misterios y flashbacks, la narración de ocho episodios recorre las relaciones, las historias de amor perdidas y los orígenes temáticos de historias como Orgullo y prejuicio, representando un tributo indispensable para fans e inspirador para cualquiera que desee adentrarse en la psique narrativa de uno de los personajes más ilustres en la literatura del siglo XVIII y XIX.

La miniserie adapta la novela de Gill Hornby y ha sido versionada al libreto televisivo por Andrea Gibb. Está disponible en Movistar Plus desde el 11 de junio de 2025.

Las mejores series de época de Movistar Plus

Como gran terminal del streaming, las mejores series y películas de época también están en Movistar Plus. Desde El último Mohicano, pasando por El conde de Montecristo, hasta La favorita y La última Reina. Entre los seriales destaca La vida breve, Outlander: Sangre de mi sangre o Libertad, del español Enrique Urbizu.