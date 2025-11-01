Netflix tiene la miniserie sobre el Oeste que atrapa: es perfecta para verla del tirón

Los suscriptores de la «gran N roja» y en general el público del streaming, saben a la perfección cuáles son los grande géneros que dominan la marca fundada por Reed Hastings y Marc Randolph. Los true crime, las comedias románticas y los dramas de época son habitualmente los temas principales temas que terminan logrando los Nº1 de las listas virales de la compañía. Sin embargo, la recomendación de hoy de Netflix es una miniserie del oeste narrada por el legendario Ed Harris: Wyatt Earp y la guerra de los cowboys.

Estrenada en el verano de 2024, Netflix apostó por esta miniserie del oeste desde una perspectiva un tanto alejada al formato habitual manejado por el estudio de vídeo bajo demanda. Así, mezclando recreaciones con entrevistas a historiadores, Wyatt Earp y la guerra de los cowboys narra la batalla que tuvo la enorme figura del oeste contra los Clanton. Pero más allá de ser como se dice, café para cafeteros, el serial ofrece una perspectiva entretenida a la historia del incorruptible alguacil y funciona como un contenido sugerente para todos aquellos que disfruten con los mitos de una tipología de filmes cuya tradición fílmica esta esculpida en la propia meca de la industria audiovisual. Desde John Ford a Howard Hawks, pasando por Sergio Leone y Clint Eastwood, esta serie documental despertará la fiebre del oro de cualquier cinéfilo que se precie.

Netflix tiene la mejor miniserie del oeste

Con la pieza, Netflix crea una miniserie del oeste en la que se narra la disputa trascendental entre Earp e Ike Clanton, la cual culminó en el recordado tiroteo en el O.K. Corral de 1881. Eso sí, Wyatt Earp y la guerra de los cowboys realiza un enfoque que va más allá de los disparos para contar la historia completa de los hermanos Earp y Doc Holliday, explorando las causas, el evento en sí y las secuelas.

De esta forma, conocemos los eventos previos a un tiroteo que ni siquiera funcionó como clímax del conflicto, sino que más bien fue la mecha que comenzó una guerra abierta en un territorio sin ley. Los Cowboys por supuesto, se vengaron del sheriff y después comenzó la conocida como «Vendetta Ride» de un Earp desencantado con el sistema legal, el cual terminaría persiguiendo a los forajidos por todo el Oeste para tomarse la justicia por su mano.

Con un gran trabajo de rigurosidad histórica y la combinación de un formato atractivo, la serie documental de seis episodios es uno de esos tesoros del catálogo de Netflix que siempre está bien desenterrar. Wyatt Earp y la guerra de los cowboys está dirigida por Patric Reams, quien ya había firmado anteriormente otras grandes piezas documentales como Gigantes de la industria o Marilyn Monroe: La subasta de una vida.

Netflix y los grandes western

No es la primera vez en la que Netflix muestra su poderío dentro del género. El terminal tiene dos miniseries western increíbles; Godless y Érase una vez el Oeste. Un complemento perfecto para el documental brillantemente narrado por una figura tan vinculada al género como la de Harris.