La miniserie que acaba de llegar a Netflix y ya ha enamorado a todo el mundo: una obra maestra

El pasado 5 de marzo se estrenó en Netflix la miniserie El Gatopardo, una de las más esperadas de este 2025. Esta nueva ficción de época está basada en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa que se publicó en 1958 y que también inspiró la inolvidable película del director italiano Luchino Visconti de 1969 que protagonizaron a los actores Burt Lancaster, Claudia Cardinale y Alain Delon. El que se ha atrevido con el reto de volver a adaptar esta novela ha sido el director Tom Shankland, conocido por su trabajo en las conocidas ficciones La Serpiente, House of Cards o The Leftovers, aunque el responsable del episodio 4 es Giuseppe Capotondi y Laura Luchetti la del episodio 5. Una iniciativa compleja porque es complicado no recurrir al recuerdo que todos tenemos de la célebre película de Visconti. En esta nueva serie se ha optado por ampliar escenas y añadir fragmentos inspirados en las cartas de Lampedusa que no aparecían en la novela.

La miniserie de Netflix El gatopardo es la gran apuesta de la plataforma para el mes de marzo y se ha rodado en 150 días y en unas 50 localizaciones diferentes como el desierto de Calanchi, la plaza Ortigia, el Palazzo Biscari o Villa Balguarnera. Esta nueva serie de solo 6 episodios de una hora de duración aproximadamente ha contado también con el guion de Richard Warlow, que también es el creador y productor ejecutivo junto con Benji Walters. Una ambiciosa producción que está recibiendo los primeros comentarios positivos de los usuarios de la plataforma de la N Roja.

El Gatopardo es una serie perfecta para los amantes de las ficciones de época que quieren volver a disfrutar del momento histórico de los turbulentos días de la unificación italiana con las tropas del general Garibaldi avanzando por todo el territorio. Además sorprende por su increíble ambientación, el vestuario y la brillante interpretación de sus protagonistas.

¿De qué trata la miniserie de Netflix El Gatopardo?

La nueva serie de Netflix cuenta la historia de Don Fabrizio Corbera, que es el príncipe de Salina y el patriarca de una familia aristocrática. Un hombre preocupado que ve peligrar su vida privilegiada por la revolución y los cambios sociopolíticos que está viviendo la isla Sicilia en 1860. Don Fabrizio se da cuenta de que para evitar que su familia pierda sus privilegios tiene que buscar nuevas alianzas y tomar decisiones que pueden estar en contra de sus propios principios.

Al final, Don Fabrizio se ve abocado a tomar una decisión muy difícil: Para mantener su estatus el príncipe decide arreglar el matrimonio de su sobrino Tancredi y acaudalada Angélica Sedara, aunque esto suponga un gran disgusto para Concetta, su hija. El destino de su adorada hija sería entonces un convento donde su madre quiere verla pasar su vida. Don Fabrizio tendrá que tomar esta difícil decisión sabiendo que también tendrá consecuencias para su familia.

El Gatopardo es otra de las apuestas de Netflix por la adaptación de novelas como Cien años de soledad, Outlander, Por trece razones, Por siempre jamás, Valeria o Los Bridgerton, entre otras muchas. En la serie el Gatopardo se habla del conflicto histórico y la decadencia de la aristocracia por la aparición de la burguesía, pero también se exploran temas como el poder, la codicia y el amor. Sus protagonistas no solo tienen que lidiar con los cambios sociales e históricos que amenazan con cambiar sus vidas, sino también con distintas tensiones familiares y toda una serie de problemas.

El reparto de esta nueva serie

Los protagonistas de la miniserie El Gatopardo son el actor Kim Rossi Stuart que interpreta el papel de Don Fabrizio Corbera y la actriz Deva Cassel que da vida a Angelica, la joven con la que quiere casar a su sobrino. La hija de Monica Belucci y Vincent Cassel debutó en 2023 con La Bella Estate y ahora está sorprendiendo a los usuarios de Netflix con este papel en la serie El Gatopardo.

El papel de su hija Concetta lo interpreta la actriz Benedetta Porcaroli y el actor Saul Nanni da vida a Tancredi. En el reparto de esta nueva serie están también participan otros actores como Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni, y Greta Esposito.

Esta nueva serie es una de las apuestas de la plataforma de streaming Netflix junto con Con amor, Meghan, la serie de la duquesa de Sussex, La residencia, una ficción de crímenes al más puro estilo Agatha Christie que tiene lugar en la Casa Blanca, Atrapada, la adaptación argentina de una novela de Harlan Coben y, por último, la serie de época Manual para señoritas con Nadia de Santiago y Álvaro Mel.

La serie El Gatopardo es una buena opción para los que quieran recordar esta historia de lujo, drama, pasiones y ambiente bélico y disfrutar de su exquisito vestuario y ambientación. Una ficción perfecta para disfrutar de un buen drama de época en las tardes aburridas del mes de marzo.