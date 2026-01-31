‘Los Bridgerton’: se confirma la noticia más esperada tras el éxito de ‘La reina Carlota’

«Querido lector, rara es la ocasión en que esta autora se queda sin palabras…», escribiría la gran Lady Whistledow. Y es que, como bien saben los fans de Los Bridgerton, el catálogo de Netflix ha vuelto ha adquirir su toque victoriano más esperado. La popular serie, basada en los libros de Julia Quinn, ha regresado y lo ha hecho de la mano de su cuarta temporada. Nuevos episodios donde Benedict Bridgerton es el gran protagonista, en esta ocasión. Pues, ahora es el turno del artista de la familia de caer rendido ante el amor. Un romance al más puro estilo de la Cenicienta que promete no dejar indiferente a nadie.

Pero, el motivo que acontece esta noticia es completamente diferente. Tal y como se ha confirmado, habrá un nuevo spin-off del universo Bridgerton. Una gran alegría para los fans de esta producción, pues tendrán la oportunidad de seguir conociendo la historia de los personajes desde una perspectiva diferente. En el 2023, el mundo tuvo la oportunidad de conocer la cara oculta de la reina Carlota. Pues, aunque en la ficción original siempre se mostró como una mujer regia, ambiciosa, poderosa y sin emociones, en su spin-off se pudo descubrir la compleja historia de amor que le tocó vivir.

La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton se convirtió en todo un fenómeno global. Una producción que está compuesta por un total de seis entregas, pero que fueron suficientes para conquistar al mundo. Pues, se pudo comprobar que la imponente monarca también tiene sentimientos. Tras esto, mucho se especuló sobre un segundo spin-off de este universo audiovisual. Pero, nunca se llegó a confirmar nada. Hasta ahora.

Se confirma un segundo spin-off de ‘Los Bridgerton’

Tom Verica, uno de los directores habituales de la serie y productor ejecutivo, confirmó durante la alfombra roja de París, perteneciente al estreno de la temporada cuatro, la continuidad de la historia. «Disfrutamos muchísimo. Fue una mirada más pequeña a una historia de amor en particular que se extendía a lo largo de los episodios y creo que captamos algo a lo que la gente respondió de verdad», señalaba.

«Así que estamos en conversaciones sobre algunos otros proyectos y, con suerte algo saldrá en algún momento. Con suerte», agregó a Deadline. Aunque los fans ya han comenzado a realizar sus apuestas sobre el personaje que podría protagonizar estas entregas, el director no confirmó nada.

«Son sobre personajes que ya habéis conocido y con los que ya estáis en sintonía (…) Lo mejor de tener un elenco de este tamaño es que hay muchas historias en las que sumergirse, pero las tramas concretas de las que estamos hablando, van a ser muy, muy agradables», dejó caer. Estas declaraciones han sido recibidas como una gran victoria para los fans. Pues, eso quiere decir que habrá más contenido de la serie. Y es que, hasta la fecha, Los Bridgerton emite un nuevo capítulo/temporada cada dos años.