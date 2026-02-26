‘Tardes de soledad’: dónde ver online en streaming el documental sobre Andrés Roca Rey

No es muy habitual que un documental se convierta en una de las películas más comentadas de cara a la gala de los premios Goya, como ha ocurrido este 2026 con Tardes de soledad, de Albert Serra. La película sobre Andrés Roca Rey está nominada en dos categorías de peso: Mejor dirección y Mejor película documental.

Serra utiliza el poder de lo visual a través de la estética taurina para captar la atención del espectador sobre un tema que genera tanto entusiasmo como rechazo. Con este recurso, el cineasta ha conquistado a taurinos y antitaurinos, lejos de cualquier tipo de polémica.

Sin embargo, Tardes de soledad no evita tampoco mostrar la violencia en la plaza, con un Roca Rey salpicado por la sangre en muchos de los planos. Da tanta importancia a los rituales previos como a los que se realizan sobre el ruedo, para componer un atractivo relato que conquista por la mirada.

Pese a que Tardes de soledad es una invitación a la reflexión sobre la experiencia íntima del torero y el enfrentamiento entre racionalidad humana e instinto animal, sin mayores pretensiones, la película se dio de bruces con el intento de boicot de algunos antitaurinos en el Festival de San Sebastián. Por el contrario, la crítica sí que ha sabido ver lo que Serra ha querido plantear, y ha valorado positivamente la cinta, prácticamente con unanimidad.

El Partido Animalista PACMA se pronunció en contra de la libertad creativa y artística del director al solicitar al Festival la retirada de la proyección porque «humaniza una práctica violenta». La izquierda antitaurina insistió en que «este tipo de representaciones plantean graves preocupaciones éticas». No sólo obviaron el enfoque real de la película, sino que también lo hizo con su género, el documental -es decir, no ha incorporado animales a la producción, sino que recoge escenas reales que se darían con o sin cámara. Todo ello sin contar que no es la primera película que se hace sobre el asunto (véase Manolete, protagonizada por Adrien Brody y Penélope Cruz).

Nominaciones de ‘Tardes de soledad’ a los Goya

Mejor película documental (Albert Serra, Luis Ferrón, Montse Triola, Pedro Palacios)

Mejor dirección (Albert Serra)

Dónde ver la película de Albert Serra

El documental sobre Andrés Roca Rey está disponible en Movistar+, aunque también se puede ver en Amazon Prime Video, Filmin o Apple TV en alquiler.