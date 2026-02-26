La tragedia de Kennedy Jr. y Carolyn Bessette arrasa en Disney+: el mediático romance triunfa entre las series

Ryan Murphy ha demostrado que no sólo sabe encandilar al público con los crímenes reales de la antología Monstruos, su exploración del terror en American Horror Story o las famosas historias de EEUU que cuenta en American Crime Story, sino que también sabe cómo captar a la audiencia con romances: así lo ha hecho con Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, en Disney+. La serie sobre la tragedia de una de las parejas más mediáticas de la década de los 90 se ha convertido en una conversación recurrente, con una clara división entre público y crítica.

Tras llegar a la plataforma como uno de los estrenos más esperados de 2026, la producción arranca con el momento que más titulares acaparó sobre la pareja: el de su dramático final, un capítulo más de la trágica historia de la familia Kennedy, apenas tres años después de contraer matrimonio. Fallecieron en un accidente aéreo en julio de 1999, en una avioneta pilotada por él y en la que volaban junto a la hermana de ella -Lauren-, cuando se dirigían a la boda de Rory Kennedy. Se estrellaron en el Atlántico tras perder el control por la falta de visibilidad. Sin embargo, en el primer capítulo, únicamente se sugiere lo que ocurrirá, al mostrar sólo una discusión de los dos en el vuelo.

A partir de ahí, la serie de Disney+ traslada al espectador a 1992 con el recurso del flashback y ahonda en la presión mediática a la que estaban sometidos John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, similar a la que experimentó Diana de Gales. Pasaron a ser los conocidos como los príncipes de América, en un país en el que no hay realeza. Él ya estaba acostumbrado a ser el centro de atención como hijo del presidente John F. Kennedy y de Jackie Kennedy, y nunca rehuyó de los medios, al contrario. De hecho, además de abogado, era periodista y editor.

Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr. se conocieron en una fiesta de Calvin Klein, firma para la que ella trabajaba como publicista, en 1992, cuando él aún estaba con la actriz Daryl Hannah -antes fue pareja de personajes como Madonna o Sarah Jessica Parker-, y comenzaron su relación en 1994, el mismo año en el que su madre, Jackie Onassis, falleció de un linfoma no Hodgkin. Cuando salió a la luz su vinculación, se convirtieron en la pareja del momento, un caramelo para la prensa por representar, además, una especie de fusión entre dinastía política y moda en su sentido más icónico.

La pareja tardó poco en casarse, un paso con el que esperaban dejar de ser carne de paparazzi, algo que nunca sucedió. Mientras que ella mantenía un perfil completamente hermético -lo que le costó duras críticas-, él pedía a los reporteros un espacio que nunca le dieron.

Aunque en un primer momento se les idealizó como pareja, la persecución dejó reflejada en los medios una relación tortuosa de amor-odio, con discusiones en las que incluso llegaron a las manos. Uno de esos momentos polémicos fue la escena en la que Kennedy intentó quitar a Bessette el anillo de compromiso, en medio de Central Park, tras un acalorado cruce de palabras. Ocupó portadas de todo el mundo. Sólo en el New York Daily News, se le dedicó ocho páginas.

La serie intenta captar de manera fiel en nueve capítulos esos altibajos, la presión y la historia de amor, pero le han caído críticas por otras dos cuestiones: por el vestuario y por no consultarlo antes con los Kennedy.

De la mano de los protagonistas, Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon, Ryan Murphy ha intentado retratar cómo «una desconocida se enamora del hombre más famoso del mundo y, de repente, no puede salir de casa», tal y como declaró el productor en Variety. Una «historia de amor», afirma, que explora también la juventud prematura y el idealismo, «aspectos que necesitamos más en política». Una serie tan apta para los más interesados en la historia como para quienes únicamente buscan entretenimiento.