¿Quién es el capitán de la selección española de fútbol y cómo se elige?

La selección española se ha convertido en uno de los equipos de moda en el fútbol internacional al llegar a la final del Mundial 2026, después de la conquista de la Eurocopa 2024, torneo que confirmó el gran trabajo de Luis de la Fuente en el engranaje de una estructura en la que el capitán tiene un peso fundamental.

En la actualidad, es Rodrigo Hernández el primer capitán de España, siempre y cuando esté en la alineación y en el terreno de juego en el partido en cuestión del combinado nacional. El centrocampista, actualmente en las filas del Manchester City, ya demostró en la Eurocopa de Alemania ser un gran líder.

Rodrigo Hernández tiene 30 años recién cumplidos, pero lleva desde 2018 como internacional absoluto por España. Rodri Hernández ha cogido la capitanía de la Selección tras no estar Álvaro Morata en la convocatoria de Luis de la Fuente para este Mundial. Tampoco está Dani Carvajal, a quien la competencia y las lesiones no le permitieron llegar a este Mundial.

Todos los capitanes de la selección española

El primer capitán de la selección española es, como hemos mencionado, Rodrigo Hernández. En segundo lugar está Ferran Torres. El tercer capitán es Mikel Oyarzabal y, por último, el cuarto capitán es Unai Simón.

Rodri Hernández, en un partido como capitán de España. (Getty)

Cómo se elige al capitán de España

Existen varios modelos a la hora de escoger a un capitán, tanto en un equipo como en una selección nacional, como es el caso de la española. En España, se prima la antigüedad y los partidos como internacional disputados con el equipo, motivo por el cual Rodrigo Hernández es el primer capitán de la selección española. El Real Madrid, por ejemplo, también sigue estas directrices, mientras que otros clubes como el Barcelona optan por la votación. También hay entidadeque,ue para sus equipos, se guían por la decisión unilateral del entrenador y el cuerpo técnico.