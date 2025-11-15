Álex Baena: edad, de dónde es, cuánto cobra y su polémica con Fede Valverde

El Atlético de Madrid, durante este pasado verano, volvió a hacer una gran inversión para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2025-2026. Hasta un total de ocho incorporaciones cerró el club colchonero, entre los que destacan David Hancko, Thiago Almada, Marc Pubill, Giacomo Raspadori, Matteo Ruggeri, Johnny Cardoso, Nico González y Álex Baena. Precisamente, del centrocampista español hablaremos en las próximas líneas para dar a conocer algunos de sus aspectos más relevantes de su vida y de su carrera deportiva.

Cuántos años tiene y de dónde es Álex Baena

El centrocampista del Atlético de Madrid nació en Roquetas de Mar, Almería, el pasado 20 de julio del 2001, es decir, hace 24 años. Con su esfuerzo y dedicación, Baena se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del fútbol español, sobre todo gracias a su desempeño en el Villarreal, club al que perteneció hasta la pasada temporada antes de recalar en el conjunto colchonero. Su calidad y su trabajo no pasó desapercibido para la selección española de fútbol y pudo debutar durante el pasado mes de julio del 2024.

Cuánto dinero gana Álex Baena

Álex Baena, tras su llegada al Atlético, se convirtió en uno de los futbolistas mejores pagados de la disciplina rojiblanca, posicionándose en el top-5, solo por detrás de Jan Oblak, que lidera la tabla con 20,8 millones de euros; Julián Alvarez, con 12,5 millones; Antoine Griezmann, con 9,3 ‘kilos’; Conor Gallagher, que cobra 9 millones; y el quinto puesto lo comparten dos españoles, el propio Baena y Marcos Llorente, con 8,3 millones de euros.

El primero de muchos.

🪄 Álex Baena pic.twitter.com/xNMfIBXt6w — Atlético de Madrid (@Atleti) October 28, 2025

Dónde ha jugado Baena

La calidad, la técnica y el desparpajo de Álex Baena no pasó desapercibida entre los mejores equipo del panorama nacional. Tal fue su repercusión entre los ojeadores, que uno de los equipos más significativos de LaLiga actualmente, el Villarreal, puso el foco en él y lo incorporó a su disciplina para ser parte de las categorías inferiores en el pasado verano del 2018. Desde ese momento, fue creciendo a un ritmo espectacular y llegó a la primera plantilla en la 2019-2020, fecha donde debutó e intentó hacerse un nombre entre los jugadores más veteranos.

No obstante, un par de campañas después, en la 21-22, fue cedido al Girona para seguir con su progresión y volver tras la finalización de esa temporada. Fue todo un acierto, pues desde la 2021-2022 se convertiría en una pieza clave del submarino amarillo. En el verano del 2025, el Atlético de Madrid fue con todo a por él para intentar su fichaje, y las buenas relaciones entre ambas directivas hicieron posible el traspaso. Ahora, milita a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

Qué pasó entre Baena y Valverde

Tal y como informó El Chiringuito, tras un Real Madrid-Villarreal, en la temporada 2023-2024, Federico Valverde le propinó un puñetazo en el rostro a Álex Baena después de un enganchón entre ambos jugadores en el terreno de juego. Tras esta situación, el uruguayo esperó al español en la zona de autobuses del equipo visitante y se produjo el revuelo. La supuesta agresión, que fue archivada judicialmente tras la denuncia por falta de pruebas, sorprendió a los jugadores de ambos conjuntos que salían de vestuarios tras la finalización del partido.