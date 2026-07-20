Este horno de Bosch tiene modo Air Fry, 71 litros de capacidad y ha hundido su precio
Con autolimpieza hidrolítica, acabado negro que pega con todo y un panel que combina lo táctil con ruletas, es el horno que necesitas en tu cocina.
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Si hay algo que no puede faltar en una cocina es un buen horno, y si eso es justo lo que estás buscando, puedes dejar de buscar. Worten ha rebajado este Horno Bosch de 71 litros que cuenta con 8 modos de cocción, un modo especial estilo Air Fryer, autolimpieza hidrolítica y, lo mejor de todo, un descuento de más de 200 €.
Si vives en familia, es el horno perfecto para ti. Elegante, fácil de usar y pensado para cocinar platos grandes, te hará la vida muy fácil.
¿Por qué te lo recomendamos?
- Tiene función Air Fry con bandeja propia para que puedas freír en su interior sin aceite.
- Cuenta con un sistema de Aire Caliente 3D que distribuye mejor el calor para tener buenos resultados.
- Se limpia solo con un sistema hidrolítico para que no tengas que complicarte.
- 71 litros de capacidad y una temperatura máxima de 275 ºC que da para hacer de todo.
Comprar en Worten por (
579 €) 369,99 €
Horno Bosch
Lo que más nos ha llamado la atención del Horno Bosch es lo versátil que es. Tiene 8 modos de cocción entre los que está la función grill, el modo Pizza o incluso su gran estrella: el modo Air Fry, que trae una bandeja especial para cocinar cualquier cosa como en una air fryer y con muy buenos resultados gracias, entre otras cosas, a su sistema de Aire Caliente 3D. Su capacidad también es muy buena, con 71 litros que dan para una buena cantidad de raciones, y luego el mantenimiento es tan sencillo como darle a un botón. Es cómodo a rabiar, intuitivo y con un diseño de lo más elegante.
Puestos a recomendarlo, lo recomendamos sobre todo a familias dada su capacidad. También va genial si vives en pareja, pero le sacarás mucho más partido si sois varios en casa.
¿Qué opiniones hay de este horno?
Muy positivas, de hecho, prácticamente todas son buenas. Los usuarios destacan lo intuitivo y práctico que es, además del poco ruido que hace. Aquí te dejamos algunas reseñas para que puedas comprobarlo por tu cuenta:
- «Muy intuitivo. Quería un horno que no fuera complicado y a la vez práctico. De momento, muy bien.»
- «Es mi primer horno de la marca Bosch y de momento estoy encantado con él. Súper silencioso, gran eficiencia en el precalentamiento y el modo ventilador va perfectamente.»
- «Horno integrado y funcional. Estetica impecable. Toda la cocina de bosch. Cliente fiel hace años.»
Comprar en Worten por (
579 €) 369,99 €
Worten te ofrece el envío de este horno en tan solo 1 día laborable, aunque con gastos de envío. Lo que sí incluye gratis es la recogida y reciclaje de tu antiguo horno, además de la devolución del nuevo si no te convence.
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