¿Cuántos cambios se pueden hacer en el partido de la final del Mundial 2026?

El Mundial 2026 está a apenas unas horas de terminar con la gran final del España – Argentina. Un partido donde se decidirá quién será la nueva Campeona del Mundo. Con la emoción a flor de piel por saber quién será el ganador, dentro de la emoción muchos tienen dudas sobre determinadas reglas que no quedan del todo claras. Al fin y al cabo, un Mundial es diferente y, por ejemplo, la norma de los cambios y sustituciones requiere de una lectura para comprobar sus entresijos y alguna mínima diferencia con lo que tenemos por costumbre en las competiciones de clubes. Te contamos cuántos cambios se pueden hacer en cada partido del Mundial 2026.

La FIFA, organizadora del Mundial, lleva tiempo en constante evolución sobre las reglas de juego y algunas novedades, entre ellas el número de sustituciones que se pueden hacer por partido y por cada equipo en liza en el encuentro. Hasta el momento, en otros mundiales, la FIFA había dictaminado que las sustituciones eran tres por conjunto nacional, como era costumbre antes de la llegada del coronavirus. En cambio, la pandemia lo cambió todo y el organismo se adapta a la nueva realidad.

Todos los cambios se pueden hacer en el Mundial 2026

La FIFA confirmó el gran cambio desde el Mundial de Qatar 2022, hace justamente cuatro años, cuando decidió que podrían hacerse hasta cinco cambios o sustituciones de jugadores por cada equipo del partido. Esta medida ya fue tomada por competiciones domésticas de clubes, caso de La Liga o también por la UEFA para la Champions League o la Europa League.

Los cinco cambios ya se han instaurado en el mundo del fútbol estos últimos años y verlos en un Mundial es la constatación de ello. Sin embargo, podríamos sorprendernos durante cualquier encuentro de la cita del Mundial 2026 si vemos que en un partido se realizan seis cambios por parte de un equipo, en el tiempo reglamentario. ¿Por qué podría darse este caso? La FIFA ha otorgado un cambio extra a los equipos que tengan un jugador que sufre una conmoción, sin que este entre en la nómina de cambios estipulados para el partido. Por tanto, se activan cinco cambios por selección más uno extra en cambio de conmoción cerebral por golpe.

¿Se pueden hacer cambios en la prórroga?

Es otra de las grandes preguntas de cara al Mundial y sí, como en otros torneos, en el Mundial 2026 también se podrá hacer un cambio extra en caso de llegar a la prórroga en alguna de las eliminatorias. De esta manera, FIFA incrementa más si cabe la posibilidad de dar entrada a futbolistas de refresco en este Mundial 2026.

¿Cuántos suplentes hay en el banquillo en el Mundial 2026?

Las convocatorias del Mundial 2026 daban permiso, acreditado por la FIFA, para que los seleccionadores eligieran un máximo total de 26 jugadores para la lista final de la cita mundialista. En Rusia 2018 sólo podía haber 12 jugadores en el banquillo, pero desde Qatar 2022, el organismo ha accedido a que haya un total de 15 futbolistas por equipo en el banquillo, esperando su oportunidad y con la posibilidad de entrar al terreno de juego si el entrenador lo cree necesario.