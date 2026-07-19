Juan Carlos Rivero enciende las redes con sus comentarios en el España – Argentina de la final del Mundial 2026

En la final, como todo el Mundial, Juan Carlos Rivero, narrador de Televisión Española, también ha sido protagonista en la retransmisión del partido más importante del torneo. España y Argentina juegan la final del Mundial 2026 y el veterano periodista deportivo, acompañado en los comentarios por Verónica Boquete y Mario Suárez, ha seguido siendo protagonista en el Mundial, al menos en las redes sociales.

Después de que durante todo el Mundial el nombre de Juan Carlos Rivero haya sido uno de los más comentados, normalmente por su forma de narrar y por las equivocaciones que tiene al nombrar a jugadores. El nombre del narrador de los partidos de la Selección Española en Televisión Española volvió a ser uno de los más comentados en las redes sociales, como es ya habitual en cada encuentro que narra.

Juan Carlos Rivero narra en La 1 de TVE el España – Argentina de la final del Mundial 2026, un duelo que se disputa en Los Ángeles y que es el más improtante del mundo del fútbol cada cuatro años. Los mensajes y comentarios de Juan Carlos Rivero se vuelven siempre virales, a menudo por las equivocaciones que tiene con el nombre de algunos jugadores.

Este España – Argentina se puede ver en Televisión Española, que tiene los derechos televisivos del Mundial, sobre todo de los partidos de la Selección española. TVE optó por elegir a Juan Carlos Rivero como narrador principal de su cobertura en este Mundial 2026, como ya ocurriera en otros grandes eventos, el más reciente la Eurocopa 2024.

España – Argentina, la gran final del Mundial

El Mundial 2026 termina este domingo con su gran final, en la que se enfrentan los dos principales favoritos, los dos primeros del ranking FIFA, España y Argentina. Ambas selecciones buscan la mayor gloria, la de proclamarse campeonas del mundo. Para España sería la segunda vez, para Argentina la cuarta.

Para este partido, el más importante de la historia de España, Luis de la Fuente ha sacado el siguiente once titular: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Mikel Oyarzabal.