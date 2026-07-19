Las freidoras de aire tienen los días contados y su sustituto es mucho mejor: 1800 W de potencia, capacidad de 30 litros y permite hacer incluso pizzas
Durante los últimos años, las freidoras de aire se han convertido en uno de los pequeños electrodomésticos más populares. Sin embargo, su principal inconveniente siempre ha sido el mismo: el espacio interior. Aunque son perfectas para una o dos personas, se quedan cortas cuando se trata de cocinar para toda la familia. Precisamente por esa limitación, están ganando terreno los hornos de convección con función Air Fry, que combinan la rapidez y la eficiencia de una freidora de aire con la versatilidad de un horno tradicional.
Gracias a un potente sistema de circulación de aire caliente, cocinan los alimentos de forma uniforme, consiguiendo acabados crujientes por fuera y jugosos por dentro. Su principal ventaja es que reúnen en un único aparato funciones que antes requerían varios electrodomésticos diferentes. Además de freír con aire, permiten hornear, asar, gratinar, deshidratar alimentos, recalentar platos e incluso preparar pizzas grandes. A ello se suman funciones inteligentes que hace solo unos años estaban reservadas para hornos de gama alta gama.
Así es el nuevo horno inteligente
El horno smart HAF-SO30LBK no sólo destaca por su versatilidad, sino también por su diseño, pensado para integrarse fácilmente en cualquier cocina moderna. Además de ofrecer múltiples funciones de cocción, incorpora un sistema de apagado automático que se activa al finalizar el programa, proporcionando un uso más cómodo y seguro. Para facilitar el mantenimiento, este modelo también incluye una función de autolimpieza.
Uno de los aspectos más interesantes de este horno es su capacidad para combinar dos programas de cocción de forma consecutiva. Esta función permite configurar una primera fase a una determinada temperatura y, una vez finalizada, cambiar automáticamente a una segunda con otros ajuste. Por ejemplo, es posible comenzar dorando una pieza de carne a alta temperatura y dejar que el horno continúe después con una cocción más lenta para conseguir un resultado más tierno y jugoso, todo ello de manera completamente automática.
«Equipado con una pantalla táctil de gran tamaño y una tecla de selección de programas , este horno permite acceder fácilmente a 18 funciones de cocción preestablecidas , que incluyen freír con aire, hornear, asar, deshidratar y mantener caliente. Gracias a su función de doble cocción , puedes combinar dos modos de cocción automáticamente para obtener resultados más precisos y deliciosos. Además, incorpora un temporizador dual , con hasta 2 horas de cocción o 8 horas para fermentación o mantenimiento de calor , e incluso una función especial de deshidratación de hasta 12 horas , ideal para preparar frutas, vegetales o snacks saludables», detalla HTC.
Características
La potencia del horno es de 1800 W y cuenta con una capacidad interior de 30 litros, ofreciendo espacio suficiente para preparar una amplia variedad de recetas. Asimismo, permite ajustar la temperatura entre 30 °C y 230 °C e incorpora un temporizador de hasta 12 horas, ideal para utilizar la función de deshidratación.
Tiene 18 modos de cocción prestablecidos: air fry, papas, alas, pizza, carnes, cookies, snacks, vegetales, tostadas, hornear, rosquillas, rostizar, asar, deshidratar (programa de 12 horas), precalentar, descongelar, calentar y recalentar.
Por otro lado, dispone de una gran pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos, lo que facilita la preparación de distintos alimentos con solo pulsar un botón. Su puerta de cinco capas con doble vidrio está diseñada para ofrecer el máximo ahorro energético, mientras que el sistema de cocción por convección garantiza una distribución uniforme del calor.
También incorpora función de apagado automático, protección contra el sobrecalentamiento y la posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción en una misma preparación. Entre los accesorios incluidos se encuentran una rejilla para hornear, una bandeja antiadherente, una bandeja galvanizada, una bandeja para pizzas, una cesta para freír y un manipulador de bandeja.
Receta – Carne asada
- 1 kg de lomo de cerdo, ternera o redondo de ternera
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 3 dientes de ajo picados
- 1 cucharadita de romero
1 cucharadita de tomillo
- Sal y pimienta negra al gusto
- 150 ml de caldo de carne o vino blanco (opcional)
Elaboración
- Saca la carne del frigorífico unos 30 minutos antes de cocinarla para que alcance la temperatura ambiente. Mientras tanto, mezcla el aceite de oliva con el ajo, el romero, el tomillo, la sal y la pimienta, y unta bien toda la pieza.
- Precalienta el horno de convección a 200 °C. Coloca la carne sobre una bandeja o rejilla y hornéala durante 15 minutos para sellar el exterior.
- Reduce la temperatura a 170 °C y continúa la cocción durante unos 30-45 minutos más, dependiendo del tamaño y del punto deseado. Si lo prefieres, añade el caldo o el vino blanco a la bandeja para mantener un ambiente más húmedo y obtener una salsa más sabrosa.
- Cuando la carne alcance el punto de cocción deseado, retírala del horno y déjala reposar entre 10 y 15 minutos antes de cortarla. Este reposo permite que los jugos se redistribuyan y la carne quede mucho más tierna.
- Puedes acompañarla con patatas asadas, verduras al horno o una ensalada fresca para completar el plato.