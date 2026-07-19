La final del Mundial 2026 ya está aquí. Parece que fue ayer cuando empezó la Copa del Mundo y, cosas del destino, el fútbol ha querido que España y Argentina se citen en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey para decidir quién sale campeón. Estos dos países tendrían que haberse enfrentado en la Finalissima hace unos meses, pero la guerra evitó este enfrentamiento y ahora lucharán por llevarse el trofeo dorado con el que todo niño y futbolista sueña con ganar alguna vez en su vida. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo este duelo que será capaz de detener todo el planeta.

A qué hora se juega el España – Argentina de la final del Mundial 2026

La selección española de fútbol se tiene que medir a Argentina en el partido que corresponde a la gran final del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente están a un paso de hacer historia y unirse a aquellos héroes que salieron campeones en 2010. Obviamente, España no lo va a tener fácil, ya que delante tienen a la albiceleste, vigente campeona de la Copa del Mundo, y que sigue siendo liderada por Leo Messi a pesar de tener 39 años.

La FIFA ha programado este vibrante y frenético España – Argentina correspondiente a la final del Mundial 2026 para este domingo 19 de julio. El organismo que preside Gianni Infantino fijó el horario del encuentro decisivo de la Copa del Mundo para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzca ningún tipo de incidente y que todo pueda arrancar de manera puntual en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Dónde ver el partido de España vs Argentina de la final del Mundial 2026

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva todos los partidos del Mundial 2026 en nuestro país fue Dazn, pero RTVE también tenía un encuentro al día. Este España – Argentina correspondiente a la final de la Copa del Mundo se va a poder ver en directo por televisión a través de Dazn y también gratis y en abierto por La1, por lo que todos podrán seguir lo que ocurra en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Además, todos aquellos aficionados de la selección española y seguidores de la Copa del Mundo podrán ver en directo en streaming y en vivo online la final del Mundial 2026 España – Argentina a través de las apps de RTVE Play y Dazn. Estas aplicaciones están disponibles para ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de sus usuarios sus respectivas páginas webs para que puedan acceder a ellas y no perderse nada de lo que suceda en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Hay que destacar también que en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa a este partidazo que decide al campeón de la Copa del Mundo, ya que tenemos a un enviado especial siguiendo a la selección española. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Argentina de la final del Mundial 2026. Cuando suene el pitido final publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores todas las reacciones que se produzcan en suelo estadounidense y también en nuestro país.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Argentina del Mundial 2026

Todos aquellos amantes del deporte rey que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el partido más importante de este deporte deben saber que van a poder escuchar gratis por la radio la final del Mundial 2026. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey para contar el minuto a minuto de lo que suceda en este partidazo que todo el mundo espera: España – Argentina.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Argentina?

El Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, conocido comercialmente como el MetLife Stadium, fue el campo escogido para que se celebre allí la final del Mundial 2026 que jugarán España y Argentina. En la casa de los New York Giants y de los New York Jets caben más de 82.500 personas y fue inaugurado en 2010.

La FIFA escogió al árbitro Slavko Vincic para que imparta justicia en una final del Mundial 2026 entre España y Argentina que parece que será algo dura. Este colegiado nació en Eslovenia, tiene 46 años y a lo largo de su dilatada carrera ha dirigido encuentros muy importantes de la Champions League o de la Europa League.