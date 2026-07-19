Cómo funcionan los penaltis en el Mundial 2026: orden de lanzamiento, reglas y cómo es en el España – Argentina de la final

El España – Argentina llegó con empate a cero al descanso y muchos ya piensan en el escenario de que la final del Mundial 2026 se resuelva en la tanda de penaltis. Por eso, te explicamos cómo funciona esta lotería en el torneo de selecciones más importante que existe en el fútbol. Ninguno de los dos equipos ha decidido alguna de sus eliminatorias desde los 11 metros y en el partido de este domingo podrían hacerlo por vez primera.

Si el 0-0, o cualquier empate, se mantuviera los 90 minutos y también una hipotética prórroga, la final del Mundial se resolvería en los penaltis. El formato en este torneo es el clásico, es decir, hay un sorteo en el que se elige al primer lanzador y el lado del campo en el que se dispara. Acto seguido, la primera selección se dispone a chutar y se turna con su rival durante los cinco primeros lanzamientos.

Si no hay ganador al mejor de cinco, la tanda de penaltis pasa a decidirse en un duelo a vida o muerte en el que el equipo que falle, si el otro acierta en el mismo turno, cae eliminado. España no ha ganado ninguna final de esta manera y en 2026 puede ser la primera si los de Luis de la Fuente no lo evitan en los 90 minutos de partido o en la prórroga.

España sí superó una tanda de penaltis para ganar la Eurocopa de 2008. Fue contra Italia en cuartos de final y el formato es el mismo que en este Mundial, el tradicional. Argentina sí que tiene experiencia en estas lides. De hecho, se convirtió en campeona del mundo en 2022 ganando a Francia desde los 11 metros. Gonzalo Montiel, titular en el lateral derecho contra la selección española, fue el autor del definitivo que coronó a la albiceleste hace cuatro años.