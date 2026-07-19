¿Hay prórroga y penaltis en la final del Mundial 2026? Esto es lo que pasa si España y Argentina empatan

La final del Mundial 2026 ya está preparada para decidir al nuevo campeón del mundo. España y Argentina se enfrentarán en el partido más importante del torneo, un duelo que pondrá frente a frente a dos selecciones que llegan tras completar un brillante recorrido en la competición y que aspiran a levantar el trofeo más prestigioso del fútbol internacional.

La selección española buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras que el conjunto argentino intentará revalidar el título conseguido en la anterior edición. Todo apunta a un encuentro de máxima igualdad, con dos equipos acostumbrados a competir al máximo nivel y con jugadores capaces de decidir el partido en cualquier momento.

En un escenario de tanta exigencia, resulta lógico preguntarse qué sucede si ninguno de los dos equipos consigue imponerse durante el tiempo reglamentario. El reglamento de la FIFA establece un procedimiento muy concreto para resolver cualquier empate en una final del Mundial, de forma que siempre haya un campeón al término del encuentro.

La posibilidad de que España y Argentina lleguen igualados al minuto 90 obliga a mirar las normas oficiales de la competición, que contemplan dos fases adicionales antes de decidir el ganador definitivo.

¿Hay prórroga y penaltis en la final del Mundial 2026?

Sí. Si el marcador continúa empatado una vez finalizados los 90 minutos reglamentarios, incluyendo el tiempo añadido por el árbitro, la final no concluye en ese momento.

El reglamento de la FIFA determina que el siguiente paso será disputar una prórroga compuesta por 30 minutos adicionales. Ese tiempo extra se divide en dos periodos de 15 minutos cada uno, separados por un breve descanso, durante el cual ambos equipos cambian de campo antes de afrontar la segunda mitad del alargue.

A diferencia de otras épocas, ya no existe la denominada regla del «gol de oro». Esto significa que, aunque uno de los equipos consiga marcar durante la prórroga, el partido no termina automáticamente. Los 30 minutos deben completarse íntegramente y únicamente al finalizar ese periodo se comprobará si alguno de los dos conjuntos ha logrado romper la igualdad.

En una final del Mundial, por tanto, el empate al término de los 90 minutos no decide absolutamente nada. El encuentro continúa hasta completar el tiempo suplementario previsto por la normativa de la FIFA.

¿Qué pasa si España y Argentina siguen empatadas tras la prórroga?

Si después de los 120 minutos de juego, los 90 reglamentarios más los 30 de tiempo extra, el resultado continúa siendo el mismo, el campeón del Mundial 2026 se decidirá desde el punto de penalti. La tanda comienza con una serie inicial de cinco lanzamientos para cada selección, ejecutados de forma alterna. El equipo que consiga más goles al finalizar esos cinco disparos será proclamado campeón.

En caso de que ambos conjuntos mantengan la igualdad tras completar esa primera ronda de cinco penaltis, la definición continuará mediante el sistema de muerte súbita.

En esta fase, cada selección lanza un penalti por turno. La tanda únicamente termina cuando uno de los equipos convierte su lanzamiento y el otro falla en la misma ronda, momento en el que queda decidido el vencedor de la final.

Este procedimiento es el mismo que la FIFA aplica en todos los partidos eliminatorios del Mundial cuando resulta imprescindible determinar un ganador.