Multas de hasta 30.000 euros a quienes hagan esto hoy en la celebración de la victoria del Mundial 2026

El día de ayer se recordará como uno de los mejores de la historia futbolística española. Este domingo, el país celebraba su victoria en el Mundial 2026, un éxito histórico que ha llevado a miles de aficionados a salir a las calles para celebrar el segundo título mundial de la selección. A pesar de lo anterior, durante las celebraciones y la llegada de la selección esta tarde, hay que recordar que existen límites legales y que determinadas conductas pueden ser sancionadas con multas de hasta 30.000 euros. Las autoridades afirman que la normativa de cara a las celebraciones deportivas no es suficientemente nítida, aunque las leyes estatales, ordenanzas municipales y las normas autonómicas regulan ámbitos como la seguridad ciudadana, la utilización del espacio público o la protección del patrimonio.

Las razones por las que te pueden multar

Aquellas conductas que ponen en riesgo la seguridad de las personas o alteran el orden público, se llevarán las sanciones más elevadas. Además, entre las acciones que pueden ocasionar multas de hasta 30.000 euros se encuentran:

Utilizar bengalas, humo de colores o material pirotécnico sin autorización cuando se genere un riesgo para el resto.

cuando se genere un riesgo para el resto. Cortar las calles o bloquear el tráfico sin permiso, sobre todo si se dificulta el paso de vehículos de emergencia.

sobre todo si se dificulta el paso de vehículos de emergencia. Causar situaciones de peligro durante concentraciones multitudinarias.

Ocasionar daños en monumentos, fuentes o mobiliario urbano.

Otras conductas que serán sancionadas

Entre las multas más leves, existen infracciones frecuentes durante este tipo de celebraciones, como las siguientes:

Consumir alcohol en la vía pública cuando esté prohibido por la normativa municipal o autonómica.

cuando esté prohibido por la normativa municipal o autonómica. Generar exceso de ruido a altas horas de la noche a través de altavoces, música o concentraciones de gente.

a través de altavoces, música o concentraciones de gente. Acceder a fuentes o monumentos protegidos.

Obstaculizar la circulación de peatones o vehículos.

La precaución si decides coger el coche

Las personas que decidan acudir con el coche al festejo de esta tarde deben extremar la precaución, ya que la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que tocar el claxón sólo para celebrar un triunfo deportivo podría tener una sanción de unos 80 euros. Este acto sólo estará permitido en los supuestos previstos por el Reglamento general de Circulación. Lo mismo sucede con llevar banderas mal sujetas, ocultar parcialmente la matrícula o utilizar dispositivos acústicos no homologados, pudiendo ocasionar sanciones económicas.

@elespanolcom 🇪🇸🚓👏 Cientos de jóvenes celebran el pase de España con respeto con los coches de policía: «Auténticos españoles celebrando el triunfo de su equipo, con respeto» Ha ocurrido en Murcia y ha sido muy aplaudido por el respeto con el que celebran, con felicidad, con banderas de España y con mucha juventud. 🎥 Vídeo cedido por @noahsaabater en TikTok #españa #policia #jovenes #mundial2026 #futbol ♬ sonido original – EL ESPAÑOL 🦁

La celebración y la normativa

Las autoridades señalan que la victoria de La Roja puede celebrarse con total normalidad, siempre que se respeten las normas de convivencia y seguridad. Un objetivo que pone el foco en evitar accidentes durante la tarde-noche del día de hoy, ya que se esperan concentraciones multitudinarias en numerosos puntos del país. De esta manera, la fiesta podrá llevarse a cabo sin ningún tipo de sorpresa, tan sólo la presencia de una afición volcada con sus jugadores que traen al país esa esperada segunda estrella de la Copa Mundial de Fútbol, previniendo que esta alegría se acabe convirtiendo en una sanción de hasta 30.000 euros para aquellos que incumplan la legislación actual.