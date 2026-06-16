¿Tienes una lengua de suegra en casa? Estos son los sitios que debes evitar, según el Feng Shui

La lengua de suegra, conocida también como sansevieria o espada de San Jorge, es una de las plantas de interior más populares gracias a su resistencia, fácil mantenimiento y su aspecto atractivo. Además, la creencia del Feng Shui le atribuye propiedades relacionadas con la protección del hogar, la prosperidad y el equilibrio magnético. Los expertos exponen que no es suficiente con tener la planta en casa, ya que su ubicación es clave para tener un buen flujo de energía positiva.

¿Dónde no debes colocar esta planta?

La sala de estar: suele concentrar mayor cantidad de muebles y elementos de madera, pudiendo generar un exceso de energía asociada a la madera y dificultar el equilibrio energético del hogar. El baño: por razones energéticas, ya que este lugar suele tener altos niveles de humedad, provocando el deterioro de las raíces y hojas de esta planta. Zonas muy húmedas: cualquier sitio con humedad puede resultar perjudicial para la lengua de suegra. Los expertos recomiendan situarla en espacios secos y con un buen drenaje para evitar que se pudra.

¿Dónde sí se puede colocar?

Los mejores lugares para colocar esta planta son las entradas principales, pasillos, esquinas estratégicas y zonas de tránsito. Además, se piensa que en estos lugares actúa como una barrera protectora frente a energías negativas y ayuda a mantener un ambiente más armonioso. A su vez, puede ubicarse cerca de puertas o ventanas con buena iluminación indirecta, donde tendrá condiciones favorables para su crecimiento y cuidado.

Los consejos

Regarla sólo cuando el sustrato esté completamente seco.

Utilizar macetas con buen drenaje.

Evitar el exceso de humedad.

Mantenerla en lugares con luz indirecta brillante.

Fertilizarlas de forma moderada durante la primavera y el verano.

Una planta resistente y llena de simbolismo.

Las recomendaciones del Feng Shui forman parte de creencias tradicionales y no cuentan con respaldo científico; la lengua de suegra continúa siendo una de las plantas estrella para decorar interiores por su resistencia y bajo mantenimiento.