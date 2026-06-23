Éstas son las plantas que deberías tener en casa, según la NASA: «Filtran el aire y producen oxígeno limpio»

Más allá de la decoración, muchas de las plantas que tenemos en casa aportan beneficios que van mucho más allá de lo estético y pueden influir positivamente en nuestro bienestar físico y emocional. En este contexto, el el vídeo «Las 6 mejores plantas de interior para tu casa según la NASA», publicado en el canal Simbiotia by Albert Cervera, menciona algunas de las especies recomendadas por la agencia espacial estadounidense para ayudar a purificar el aire.

En el año 1989, la agencia espacial estadounidense NASA llevó a cabo un proyecto con el objetivo de estudiar métodos para mejorar la calidad del aire en entornos cerrados y sellados, como las estaciones espaciales. En esta investigación se concluyó que existen ciertas plantas que, además de realizar la fotosíntesis y absorber dióxido de carbono para liberar oxígeno, también pueden ayudar a reducir algunos contaminantes orgánicos presentes en el aire.

Las mejores plantas para tener en casa

#plantasdeinterior #sansevieria #plantasdecasa #plantslovers #backtoorigins #ypikue ♬ sonido original – Ypikue @ypikue La planta que mejor purifica el aire, según la NASA 🪐🌱 Se llama Sansevieria, pero muchos la conocen como ‘lengua de suegra’. Y es que un estudio de la NASA descubrió que esta planta no solo es bonita y fácil de cuidar, sino que también tiene un superpoder: 🦸 ¡Produce mucho oxígeno, y limpia el aire de tu hogar de toxinas como el formaldehído, el xileno y el benceno! 🧘🫁 ¿Increíble, verdad? Es de interior, y de exterior. Y no solo eso, es que es perfecta para cualquier espacio porque puede sobrevivir con poca luz. 🔆 Encima, hay que regarla muy poco. 💦 👉 Así que si vives en España y quieres mejorar la calidad del aire que respiras, deja un comentario con la palabra NASA, y te mando un descuento especial. Aprovecha ahora, la oferta termina el 6 de junio a las 23:59h. 🤯 #planttips

Una de las más conocidas es la Sansevieria (Lengua de suegra), muy recomendada para el dormitorio. A diferencia de la mayoría de plantas, tiene un tipo de metabolismo particular que le permite absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno durante la noche, justo cuando dormimos. Gracias a esta característica, ayuda a mejorar la calidad del aire interior y puede contribuir a reducir la presencia de ciertas toxinas como el tricloroetileno o el benceno.

Otra de las plantas que recomienda la NASA el Espatifilo (Lirio de la Paz), ideal para hogares con calefacción o aire acondicionado, ya que aumenta la humedad del ambiente de manera natural. Además, ayuda a absorber algunos contaminantes presentes en el aire. Mientras, el Poto (Epipremnum aureum) cumple una función depuradora, ya que puede ayudar a reducir la presencia de sustancias como el formaldehído, que proviene de muebles, alfombras o ciertos productos de limpieza.

Dentro de estas plantas populares también se encuentra la lavanda. Su aroma contiene compuestos como el linalool, que se asocian con efectos relajantes sobre el sistema nervioso, ayudando a disminuir el estrés y la frecuencia cardíaca Finalmente, podemos mencionar la Cinta (Malamadre), conocida por su capacidad para contribuir a la purificación del aire, ya que puede ayudar a filtrar sustancias como el monóxido de carbono y el xileno.

Lengua de suegra

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es una de las plantas de interior más populares en todo el mundo. Originaria de África occidental, destaca por su gran resistencia (tolera la poca luz y puede sobrevivir largos periodos sin riego) y su se debe a la forma de sus hojas, largas, rígidas y puntiaguda. Sus hojas crecen de forma vertical y suelen presentar tonos verdes con bordes amarillos o plateados, aportando un toque elegante y moderno a cualquier espacio.

Más allá de su valor ornamental, se le atribuye la capacidad de purificar el aire, ayudando a eliminar ciertas toxinas presentes en espacios cerrados, como el benceno o el formaldehído.

Por este motivo, es frecuente colocarla en dormitorios, ya que contribuye a crear un entorno más agradable y equilibrado. También se le asocia con la mejora de la calidad del descanso y una sensación general de bienestar en el ambiente. Laura Cardona, arquitecta del bienestar energético, explica que «la lengua de suegra te ayudará a proteger la energía de tu casa. Es una planta que lo absorbe todo; y sí, si el ambiente está denso, puede empezar a enfermarse. Así de sensible y poderosa es», según recoge Clarín.