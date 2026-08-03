Entradas para el GP de Aragón de MotoGP: cómo comprarlas y precios para ver la carrera en Motorland

El Mundial de MotoGP vivirá su tercera carrera en España en el GP de Aragón. El circuito de MotorLand, situado en la localidad oscense de Alcañiz, acoge la gran fiesta del motociclismo entre el 28 y el 30 de agosto, en una cita en la que se espera una gran afluencia de público.

Además, independientemente de lo que suceda en Silverstone en el Gran Premio previo a la carrera en tierras aragonesas, el Mundial de MotoGP llegará inmerso en una lucha muy igualada por el campeonato. Por tanto, el circuito de MotorLand promete emociones fuertes que no te puedes perder. Descubre toda la información sobre cómo comprar entradas, el precio y el desplazamiento al GP de Aragón.

Cómo comprar entradas para el GP de Aragón de MotoGP

Los espectadores que deseen acudir al GP de Aragón deberán comprar sus entradas a través de la página web oficial del Gran Premio y del Mundial de MotoGP. Desde la organización del evento recomiendan adquirir las localidades de forma anticipada, ya que no se garantiza la disponibilidad de la venta en taquilla de las mismas.

Además, de esta forma se evita sufrir el calor veraniego durante las colas para comprar entradas en los puntos de venta del Circuito de MotorLand. También se recomienda, para aquellos que acudan con sus entradas digitales, descargarlas antes de llegar al circuito para evitar problemas con la cobertura.

Cuánto cuestan las entradas para el GP de Aragón de MotoGP

Las entradas para el GP de Aragón de MotoGP están disponibles para su compra antes del inicio de la prueba el viernes 28 de agosto. Existen diferentes modalidades de entrada, que varían en función de la localización, el precio y los días de acceso a las instalaciones.

En Tribuna, con asientos y localidad numerada, los precios oscilan entre los 100 y los 130 euros para la entrada de tres días (del viernes 28 al domingo 30 de agosto). Las dos zonas de la Pelouse (entrada general sin numerar situada en una explanada del circuito) es más económica, cuentan con un precio de 60 euros para el evento completo.

El Gran Premio de Aragón también ofrece descuentos especiales para esta cita. Como novedad de cara a este año, ha introducido una entrada únicamente para el domingo en la zona de la Pelouse. El precio es de 50 euros, y se podrá adquirir de forma exclusiva en la taquilla del Circuito de MotorLand. Además, tanto los menores de 14 años como los mayores de 65 años podrán disfrutar de acceso gratuito a Pelouse y de un descuento de hasta el 50% en sus entradas de Tribuna.

Cómo llegar a MotorLand en Alcañiz (Huesca)

El Circuito de MotorLand ofrece una ubicación privilegiada en el territorio peninsular español. Está situado a una hora y media de Zaragoza, la gran ciudad más cercana a la localidad de Alcañiz (Huesca), y a menos de cuatro horas de las tres ciudades más pobladas del país: Madrid, Barcelona y Valencia. Por este motivo, las mejores opciones para acudir en transporte incluyen las conexiones en autobús desde Zaragoza o Teruel para aquellos que partan desde las ciudades antes mencionadas.