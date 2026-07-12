Márquez se pone deberes en vacaciones: «No descansaré, el brazo derecho todavía tiene puntos muy débiles»

Marc Márquez se ha metido de lleno en la pelea por el Mundial tras su victoria en Alemania. El rey de Sachsenring no falló a la cita en su circuito y obtuvo un triunfo que le permite llegar al ecuador de la temporada a sólo 18 puntos del líder, Jorge Martín, cuando hace cuatro carreras estaba a 102. Se va de vacaciones como si no hubiera pasado nada. Pero se pone deberes para este mes de vacaciones de verano, ya que el brazo derecho todavía «tiene puntos muy débiles», a pesar de las victorias. Así lo reconoció el ganador de este domingo.

Esta victoria le aúpa al tercer puesto de la general del Mundial y le sitúa a sólo 18 puntos del líder: «No está mal. Estábamos a 102 del líder y ahora a 18. La verdad es que bien, muy contento de cómo ha ido el fin de semana. Lo dije, no engaño: Assen, defender; aquí, atacar. Entonces aquí tocaba atacar. Si queremos tener mínima oportunidad para el campeonato, toca atacar en los circuitos en los que me sienta bien y no fallar en los que me sienta mal. Así que, estoy muy contento. No al cien por cien, porque honestamente Álex se merecía mucho estar en este podio. He visto cómo ha trabajado después de la caída de Montmeló y cuando he visto que se caía, lógicamente no me he desconcentrado, pero se merecía estar en el podio. Pero bueno, tendrá tiempo de ganar en el futuro».

Sobre la elección del neumático, reconoció que este domingo se encontró más suelto y más cómodo con el medio: «Sí. Con el medio, la verdad es que he apretado al principio de carrera. He visto que estaba degradando un poquito demasiado el delantero, entonces he aflojado un poco y he pegado ese segundo arreón cuando estaba en la vuelta 6, 7 u 8 más o menos, para intentar abrir hueco. Ya que si están pegados los de atrás, toda la parte del exterior del circuito, la rápida, ahí te recuperan terreno y gastan menos neumático. Así que el objetivo era abrir ese segundo o segundo y medio, y mantenerlo».

Preguntado por qué cosa le gustaría tener del Márquez de hace 10 años y en qué ha mejorado más actualmente con respecto a una década atrás:

«Lógicamente, ganas en experiencia, pero todo y así, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y se van a cometer errores. Se ha visto todo lo que ha pasado en 11 carreras y lo que va a pasar las 11 siguientes. Lo que me gustaría recuperar no se puede, pero vamos a trabajar este verano. Necesito también mentalmente desconectar un poquito, porque ha sido duro físicamente, pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada. Y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente, ya que este brazo derecho, aunque esté ganando y parezca que esté bien, tiene puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar».

Sobre el porcentaje en el que está actualmente ese brazo derecho, Márquez comentó que «es una frase de Rafa Nadal, no es mía: mi objetivo es llegar cada día al cien por cien. Da igual si ese cien por cien es un 60 o un 50, es exprimirlo al máximo. Evidentemente, noto mucho si hay dos carreras seguidas, noto mucho si es un circuito de izquierdas o de derechas. Sobre todo el fin de semana, cómo voy perdiendo fuerza y cómo cada vez voy pilotando peor, que parece que tendría que ser al contrario, pero cada vez voy pilotando peor durante el fin de semana. Así que el objetivo es ganar en esa resistencia y, sobre todo, en esas curvas de derecha: entrar, jugar con el cuerpo… Ahora mismo voy estático y voy donde me lleva la moto».