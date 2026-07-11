Marc Márquez se luce en Sachsenring con otra exhibición al sprint

Marc Márquez volvió a convertir Sachsenring en su territorio. El piloto de Ducati transformó la pole lograda horas antes en una victoria incontestable en la carrera al sprint del Gran Premio de Alemania, controlando las 15 vueltas de principio a fin para sumar un nuevo triunfo que aprieta aún más la clasificación para dar caza a Bezzecchi.

El octocampeón salió con autoridad y, aunque Álex Márquez trató de mantenerse a su estela en los primeros compases, pronto quedó claro que Marc tenía ritmo de sobra para gestionar la carrera. Sin necesidad de asumir riesgos, fue abriendo un pequeño colchón que le permitió administrar la ventaja hasta la bandera a cuadros.

La pelea estuvo más intensa por detrás. Álex Márquez defendió con éxito la segunda posición pese a la constante presión de Fabio Di Giannantonio, que se mantuvo durante toda la prueba a escasas décimas de los hermanos Márquez. El italiano nunca encontró el hueco para lanzar un ataque definitivo y tuvo que conformarse con completar el podio.

Ai Ogura volvió a confirmar el excelente momento de Aprilia con una sólida cuarta plaza, mientras que Pedro Acosta protagonizó una de las mejores remontadas de la carrera para terminar quinto tras superar a Fabio Quartararo. El francés comenzó bien la prueba, pero fue perdiendo ritmo con el paso de las vueltas y acabó cediendo posiciones. Tampoco encontró respuesta Francesco Bagnaia. El vigente campeón volvió a sufrir durante todo el sábado y únicamente pudo rescatar una discreta novena posición, un resultado insuficiente para un piloto llamado a pelear por las victorias y que vuelve a ceder terreno frente a Márquez en la clasificación del Mundial.

La sprint, además, estuvo marcada por la ausencia de Marco Bezzecchi, que no pudo tomar la salida después de la fuerte caída sufrida en la clasificación. La fractura de clavícula del italiano privó a Aprilia de uno de sus hombres fuertes para un fin de semana en el que aspiraba a luchar por el podio.

Con este triunfo, Marc Márquez suma una nueva victoria al sprint y vuelve a lanzar un mensaje a sus rivales. En Sachsenring sigue siendo el referente absoluto. Controló la carrera desde la primera hasta la última vuelta, sin conceder una sola oportunidad a sus perseguidores, y llegará a la carrera del domingo como el gran favorito para firmar un nuevo doblete en uno de los circuitos más especiales de su trayectoria.